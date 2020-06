Indre-et-Loire: les labos pharmaceutiques Chemineau investissent 2,5 millions pour se relancer après le Covid

Les laboratoires pharmaceutiques Chemineau à Vouvray investissent 2,5 millions d'euros dans un projet d'aérosol d'eau de mer pour mieux rebondir après la crise du Covid. Même si elle n'a jamais arrêté son activité et que les commandes de ses clients ont été maintenues, l'entreprise a tout de même vu sa production diminuer de 15% pendant cette période et son chiffre d'affaires également. Elle veut donc retrouver son niveau d'avant Covid et pour cela, elle donne un coup d'accélérateur à un projet qui était déjà dans les tuyaux avant la crise: une ligne de production qui va sortir une solution nasale à base d'eau de mer.

Chemineau n'a pas hésité à investir énormément d'argent dans cette nouvelle ligne de production d'aérosol d'eau de mer qu'elle a baptisé "Aérofil". 2,5 millions d'euros investis dans des machines et dans des salles aseptisées pour produire cette solution médicamenteuse.

C'est un produit d'avenir parce qu'il sert à laver le nez, et si on se lave le nez on a moins d'allergies et on peut éliminer les problématiques broncho-pulmonaires -Eric Loisel, pharmacien chez Chemineau

La machine qui fabrique les solutions nasales d'eau de mer - Denis Guey

La ligne de production de ce nouveau produit emploie déjà 10 à 20 personnes, de la fabrication au conditionnement. Hubert de Pontbriand, président des laboratoires Chemineau, évoque la commercialisation du produit: "il sera commercialisé à partir du 1er trimestre 2021 et il va se retrouver dans plus de 15 pays en Europe". Chemineau compte sur ce produit pour contribuer à une hausse de 4 à 5 % de sa croissance avec à la clef une dizaine de créations d'emploi.

Chemineau existe depuis 1947 à Vouvray. C'est une des entreprises historiques du Vouvrillon. Elle est le sous-traitant des plus grands groupes pharmaceutiques comme Sanofi et Sandoz. Son produit-phare est le Diclofénac, le générique du Voltarène. A Vouvray, Chemineau emploie 330 personnes. A noter qu'au début du confinement, l'entreprise a produit et donné 11 tonnes de gel hydroalccolique pour le Centre Hospitalier de Chinon, la clinique de l'Alliance à Tours, l'hôpital de Beaugency, et des commerçants locaux de Vouvray.