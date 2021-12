Indre-et-Loire : les paiements en numéraire d'impôts, amendes ou factures généralisés chez les buralistes

Depuis l'été 2020, il est possible de payer en numéraire l'avis de cantine des enfants, une facture d'eau ou encore la taxe foncière chez certains buralistes d'Indre-et-Loire. Ils sont 145 à s'être lancés dans le dispositif "Paiement de proximité", après avoir signé une convention avec la direction départementale des Finances publiques.

Le principe est simple. Vous arrivez avec votre document sur lequel un code-barre est inscrit. Le buraliste le scanne et vous payez en espèces en toute confidentialité, il ne sait même pas ce que vous réglez. Cela marche pour tout montant inférieur ou égal à 300 euros.

Moins de trésoreries au 1er janvier

À partir du 1er janvier 2022, ce dispositif expérimental va être généralisé. Il sera impossible d'effectuer ces règlements dans l'un des services des finances publiques, hormis à Tours. "Nous avons pris cette décision face au succès que rencontre les paiements en numéraire chez les buralistes, explique Thierry Pourquier, le directeur départemental des Finances publiques en Indre-et-Loire. En novembre, 673 paiements ont été réalisés chez les buralistes contre à peine 130 dans l'un de nos services. C'est plus facile pour les gens d'aller se déplacer au bureau de tabac que de venir chez nous, nous ne sommes ouvert au public qu'en semaine de 9h à 12h, alors que le buraliste, lui, a une plus grande amplitude horaire, y compris le week-end."

De plus, quatre trésoreries vont fermer au 1er janvier, celles de Vouvray, Langeais, Neuillé-Pont-Pierre et Château-Renault, dans le cadre de la réforme du réseau des Finances publiques. Quant aux autres, celles de Loches, Chinon, Joué-lès-Tours et Amboise, elles ne prendront plus en charge ces règlements.

Seuls les deux sites situés à Tours, boulevard Béranger et près de la gare, conserveront des agents pour des paiements en numéraire bien spécifiques, comme des jours-amendes émis par la justice ou des contentieux.