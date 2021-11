Indre-et-Loire : les prix de l'immobilier flambent toujours à Tours

Si les prix de l'immobilier restent élevés en France, ils le sont aussi à Tours qui reste une ville attractive sur le marché des transactions selon le site Meilleurtaux.com. Entre octobre 2020 et octobre 2021, les prix ont bondi à Tours de 6,5% et de 5,9% sur le reste du département.

Les prix de l'immobilier flambent toujours en France et donc en Indre-et-Loire, particulièrement à Tours selon le site Meilleurtaux.com. Un marché qui reste tendu car la demande est bien supérieur à l'offre, ce qui explique ces hausses de prix depuis trois ans maintenant.

Preuve du dynamisme du marché immobilier en Indre-et-Loire, un peu avant l'été, il y avait encore 10 acheteurs potentiels pour seulement un bien mis en vente aux dires du syndicat des professionnels de l'immobilier (FNAIM) qui regroupe 80 agences dans le département.

La ville de Tours et sa grande couronne reste très attractive, bien plus que des villes comme Orléans, Angers ou le Mans. D'octobre 2020 à octobre 2021, les prix ont bondi de +6,5% sur Tours et +5,9% sur le reste du département, une situation pour autant qui devrait commencer à s'infléchir Vincent Briand le président de la FNAIM 37 : "Il va y avoir un rééquilibrage de l'offre et de la demande, une stabilisation des prix, car nous avons atteint des niveaux qui ne permettent pas à tout le monde de suivre les prix de l'immobilier. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent s'acheter un appartement ou une maison en Centre-ville ou même à quelques kilomètres de Tours. Aujourd'hui nous sommes en moyenne sur des maisons à Tours ville, c'est à dire de Tours-Nord jusqu'aux Rives du Cher et au delà à 3 300 euros du m², donc c'est quand même très élevé avec des prix qui peuvent facilement dépasser 4 000 à 4 500 euros du m² dans l'hyper Centre".

Plus de demandes de logements avec un jardin

Depuis la crise sanitaire, les envies d'extérieur et donc de jardin se sont faites ressentir avec un peu plus de déménagements à la campagne explique Vincent Briand : "Les demandes pour s'éloigner de Tours sont plus nombreuses, jusque la 4e couronne voir plus comme Château-la-Vallière ou Sainte-Maure-de-Touraine où il encore possible de trouver des maisons à des prix encore très raisonnables par rapport à ce que l'on trouve proche de Tours".

Les conditions de crédit se resserrent

Si le niveau très bas des taux de crédit reste avantageux, les conditions d'obtention se resserrent notamment pour les primo-accédants qui pourraient être pénalisés. A compter du 1er janvier 2022, de nouveaux critères seront appliqués pour obtenir un prêt immobilier. Cela sera plus contraignant si il n'y a aucun apport personnel, le but étant de lutter contre le surendettement pour les ménages les plus fragiles.