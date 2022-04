Indre-et-Loire : les professionnels de la protection de l'enfance demandent plus de moyens au Département

En grève illimitée depuis le 28 mars, les professionnels de la protection de l'enfance amplifient leur mouvement. Chaque semaine d'ici au 20 mai, date de la futur assemblée plénière du conseil départemental d'Indre-et-Loire, ils vont manifester pour réclamer plus de moyens à la collectivité. Ce lundi 25 avril, ils sont une quarantaine, travailleurs sociaux, assistants familiaux ou secrétaires, à s'être rassemblés devant la maison départementale de la solidarité Tours-Dublineau pour faire entendre leur voix et, surtout, celle des enfants dont ils s'occupent. Des enfants placés dans des structures dédiées ou en familles d'accueil.

"Quand je suis entré à la protection de l'enfance il y a une vingtaine d'années, j'avais entre 25 et 30 situations à gérer, explique Nathalie. Aujourd'hui, c'est plus 36-37. Et c'est ingérable. Quand je rentre chez moi, je me demande si j'ai bien pensé à tout, si je n'ai pas oublié de rappeler un établissement pour savoir si un enfant qui avait fugué est bien rentré. Ça me réveille la nuit !"

Une pancarte brandie lors de la manifestation. © Radio France - Adrien Bossard

Une surcharge de travail qui s'est empirée depuis le début de la pandémie. À l'heure actuelle, 172 informations préoccupantes ne sont pas traitées en Indre-et-Loire. Il s'agit de signalements de la justice sur de possibles violences intrafamiliales. Un nombre en hausse de 60% à cause des confinements. "Comme le conseil départemental n'a pas créé de postes, eh bien, on n'y arrive plus, estime Béatrice Fauvinet, déléguée syndicale FSU Territoriale 37. En parallèle, on a eu plein de lois sur la protection de l'enfance qui ont amené à plus d'exigence, d'évaluation, de rapports. Ce qui est une bonne chose. Mais il faut que les moyens humains suivent. À effectifs constants, on ne pas avoir les moyens de nos ambitions. Notre rôle, c'est de faire en sorte que les gamins que l'on accompagne deviennent un jour des adultes insérés dans la société, responsables, épanouis et de faire en sorte que des familles se retrouvent."

Un rapport du conseil départemental présenté le 20 mai

Pour ne rien arranger, l'Indre-et-Loire est confrontée à un manque de places dans des structures d'accueil pour pouvoir placer les enfants. "Nous avons en ce moment une liste de 50 jeunes en attente d'une solution, assure Jennifer, référente enfant confié dans le secteur de Tours. Le problème, c'est qu'ils peuvent à tout moment être maltraités par leurs parents, ils sont en danger, et rien n'est fait pour eux."

Contacté, le conseil départemental assure qu'un rapport, avec des propositions, est en cours de rédaction. Il sera présenté en séance plénière le 20 mai.