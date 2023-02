Indre-et-Loire : les rayons bio tentent de résister à l'inflation

En pleine inflation, le bio a des difficultés à tenir debout. A l'ouverture du salon de l'agriculture, les syndicats et groupements tels que la FNSEA, la confédération paysanne, l'union des coopératives agricoles appellent à l'aide et demandent au gouvernement de réagir. Dans les grandes surfaces, les ventes de produits issus de l'agriculture biologique ont reculé de 7,4% et dans les magasins spécialisés (comme Biocoop), elles seraient de -12%.

ⓘ Publicité

D'après un étude de Nielson IQ, Les Français sont 54% à déclarer que les produits bio sont trop chers par rapport aux bénéfices qu’ils apportent. Est-ce que cela explique la chute de l'enseigne Naturéo, qui ferme ses portes le 18 mars, dont le magasin à Tours Nord ? Ce n'est vraisemblablement pas le cas partout.

A Tours des clients habituels

La Biocoop BioCité rue Emile Zola à Tours ne voit pas sa fréquentation diminuer. Les clients sont des habitués, vivants dans le quartier. Brigitte sort du magasin avec un chariot plein. Fidèle des magasins bio, l'inflation ne l'arrête pas. "Je ne m'attache pas au prix. Je dois le dire, je n'ai pas de problème d'argent. Alors tant pis, je prends ce qui me convient et ce qui me plaît."

Viviane habite elle aussi le quartier. Elle complète ses courses ici. "Justement, les gens se méprennent parce qu'en fruits et légumes, c'est tout à fait abordable. Il y a des prix intéressants. Ici, les prix sont corrects, oui,et même pas cher du tout. Les pommes de terre en promo, même pas 2 €."

Une nouvelle stratégie

Si Viviane n'a pas le sentiment de payer plus cher, l'enseigne fait pourtant des promotions, signe qu'il faut rassurer les clients habituels et surtout en attirer de nouveaux. Pour Anne Cherrier, gérante du Biocoop Bio Cité, les promotions sont donc la nouvelle stratégie des enseignes bio. "On doit à un moment donné réfléchir à se repositionner. Comment faire pour que nos clients puissent continuer à faire leurs courses dans nos magasins Biocoop et pour que des clients qui se mettent à manger bio, consomment dans nos magasins ? Ce n'est pas forcément un gros mot que de faire du premier prix pour qu'il y ait aussi une partie de la population qui puisse s'y retrouver et arbitrer dans nos magasins."

D'après elle, l'inflation est moins forte dans son magasin qu'en grande surface en raison des circuits courts (moins de transport).

Mais au niveau national, visiblement, ça ne se traduit pas sur les achats. D'après l'institut Nielsen IQ, les ventes de bio ont reculé de 7 % en un an dans les grandes surfaces et de 12 % dans les magasins bio.