Indre-et-Loire : Les restaurateurs commencent à sentir l'absence des clients en télétravail

La préconisation gouvernementale de rester travailler chez soi au moins trois jours par semaine s'applique jusqu'au 20 janvier minimum. Ça ne fait pas les affaires des restaurateurs. A Tours, comme ailleurs, l'absence de nombreux salariés habitués à venir déjeuner se fait déjà sentir sur l'activité du midi.

"Le climat anxiogène, le télétravail, les gens qui se sont habitués à faire leur gamelle...il y a beaucoup de paramètres qui nous plombent - un restaurateur du vieux-Tours

Depuis le 3 janvier, on se gare très facilement dans le centre-ville de Tours. L'absence de bouchons aux heures de pointe prouve aussi que beaucoup de salariés restent chez eux : du coup, des embouteillages, il n'y en a plus non plus le midi dans le restaurant d'Alexandra, près de la place Plumereau : "honnêtement, on ne sait jamais vraiment à quoi la baisse d'activité est due, mais par exemple, ce midi, on a trois tables de réservées. Si on remonte à la même période l'année dernière ou l'année d'avant, on était à trois, quatre ou cinq fois plus".

"Pour l'instant, ce n'est pas catastrophique, mais on ressent une légère baisse" avoue Antoine, dans sa créperie de la rue du grand Marché, Selon lui, c'est surtout un effet du climat particulièrement anxiogène depuis l'explosion du nombre de contaminations, auquel s'ajoute plusieurs autres facteurs : "Le télétravail pèse un peu, c'est un fait, mais vous avez aussi des gens qui se sont habitués à préparer leur petite gamelle du midi. Pour d'autres, c'est le budget qui a un peu ont diminué. Il y a aussi la peur des contaminations, alors que chez nous, depuis le début de la pandémie, les deux seuls serveurs qui ont chopé le Covid l'ont attrapé dans le cercle familial et pas au restaurant où on passe pourtant tous notre journée".

Beaucoup de restaurateurs se consolent en soulignant que début janvier est toujours, de toute façon, la période la plus calme de l'année comme le concède Alexandra, patronne d'un restaurant proche de la place de la Victoire : "On est dans l'après-fête et l'avant-solde. Les gens ont beaucoup mangé et ont beaucoup dépensé donc ils vont moins aller au restaurant. Pour moi, l'obligation du télétravail ne pèse pas particulièrement. Ce qui nous plombe, ce sont les infos anxiogènes, les records de contamination tous les jours, etc...".

Philosophe et fataliste, Sylvain se souvient que la situation était pire, il y a un an, pour son établissement situé place Gaston Paillhou : "l'an dernier, à cet époque, le restaurant était complètement fermé. On ne faisait que de la vente à emporter. Par rapport à 2019, il y a une baisse, c'est vrai qu'on voit une petite différence. Après, il fallait prendre des mesures, je pense". Finalement, c'est donc plutôt un heureux hasard que cette mesure s'applique à un moment de l'année où traditionnellement, il y a peu de clients. De nombreux restaurateurs du vieux-Tours avaient d'ailleurs posé des congés les deux premières semaines de janvier, et ce, avant même de savoir que le télétravail serait imposé à cette période.