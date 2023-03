Indre-et-Loire : les Restos du Cœur face au problème d'approvisionnement, "je n'ai jamais connu ça !"

À partir de ce vendredi et pour tout le weekend, les Restos du Cœur d'Indre-et-Loire organisent leur collecte annuelle. L'association sera présente dans 140 supermarchés du département, après une année 2022 complexe, marquée par des difficultés d'approvisionnement. Un approvisionnement qui se décompose ainsi : un tiers provient de fonds européens, un tiers de la "ramasse" dans les grandes surfaces et un dernier tiers des commandes passées sur les marchés par l'association elle-même.

Difficultés sur les œufs, le camembert, le lait...

La première source ne souffre d'aucune pénurie selon le président de l'association en Touraine. Ce sont les deux autres filières d'approvisionnement qui sont plus problématiques. D'une part la ramasse dans la grande distribution, "les grandes surfaces veulent répondre à l'augmentation de la précarité en proposant des prix plus bas et ont désormais une politique de vente jusqu'au dernier jour pour les denrées alimentaires dont la date limite de consommation se rapproche. Ce sont autant de produits qui ne ne seront plus donnés" explique Jean-Pierre Béreau. Quant aux commandes passées sur les marchés, les Restos du Cœur sont confrontés aux mêmes problèmes que d'autres entreprises ou associations : "les industriels ont vu leurs coûts de production exploser, que ce soit l'énergie mais aussi les aliments de base qui servent soit à produire des aliments carnés, soit à préparer des plats, poursuit le président de l'association tourangelle. Et donc certains ont diminué leur production. Et quelquefois, nous nous trouvons en rupture d'approvisionnement parce que les industriels n'ont pas répondu à nos appels d'offres."

Un tiers de l'approvisionnement des Restos du Cœur provient de fonds européens © Radio France - Romain Dézèque

Illustration avec Marc Billet, le responsable des approvisionnements aux Restos du Cœur d'Indre-et-Loire : "ce matin, j'avais commandé un colis d'œufs et une soixantaine de colis de camembert. Je n'ai pas été livré parce que notre fournisseur ne pouvait pas honorer la commande. Vraisemblablement des difficultés d'approvisionnement. Pour les œufs, c'est tendu de partout. Ca fait huit ans que je suis là et c'est la première année que je vis cette crise d'approvisionnement. Je n'ai jamais connu ça ! J'ai des commandes qui ne sont pas honorées sur les œufs, le lait, les laitages…" Ce qui laisse dire au responsable que l'approvisionnement le plus sur reste les dons, notamment ceux des grands groupes. Et la collecte auprès des particuliers, qui, même si elle ne représente que 10% des denrées annuelles en Touraine, permet de compléter les stocks.

En Indre-et-Loire, une augmentation de bénéficiaires de 25 % en un an