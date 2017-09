Indre-et-Loire : les salaires du département analysés par l'INSEE

L'Insee (institut national de la statistique et des études économiques) a publié ce jeudi ses données en ce qui concerne les salaires des Français. Chaque département est analysé. En Touraine, le salaire brut moyen est de 2660 euros. Les hommes gagnent 17 % plus que les femmes.

Et toi, combien tu gagnes ? L'INSEE vient de publier un rapport dans lequel il étudie le salaire de tous les Français et notamment des Fourangeaux (Salaires de 2014). Un français gagne en moyenne un peu moins de 3000 euros bruts par mois (2957).

Les hommes gagnent 17 % de plus que les femmes en Touraine

Un Tourangeau gagne en moyenne 2660 euros bruts par mois. Mais il y a de fortes disparités entre les hommes et les femmes. Lorsqu'on est de sexe féminin, on gagne en Touraine en moyenne moins de 2400 euros bruts par mois contre près de 2900 pour les hommes. Cela représente quand même 17% d'écart, c'est malheureusement et pareil partout en France.

Les salaires fluctuent en fonction des professions

Votre salaire dépend donc de votre sexe, mais aussi bien évidemment de votre profession. En Touraine, les mieux payés sont les ingénieurs et plus largement les professions scientifiques. On parle de 60 000 euros bruts par an environ. Les moins bien lotis sont les ouvriers agricoles : 18 000 euros bruts par an. Conclusion : pour gagner beaucoup d'argent il vaut mieux être un homme, avoir été bon en maths à l'école et s'être tourné vers une filière scientifique ensuite.