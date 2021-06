Indre-et-Loire : les salariés de Fareva en débrayage pour réclamer une hausse de salaires

A Pocé-sur-Cisse près d'Amboise, les salariés de Fareva haussent le ton. Après trois débrayages d’une heure organisés depuis avril dernier, leurs syndicats, Force Ouvrière et CGT, les ont appelés hier à une journée entière de grève. Au plus fort moment de la mobilisation, ils étaient ainsi près de 200 à être rassemblés devant le site du sous-traitant pharmaceutique.

Aucune hausse de salaires prévue cette année

Principale revendication, une hausse de salaires pour les 500 salariés, une hausse que la direction leur refuse toujours pour l'instant. D'où l'installation de ce piquet de grève devant le portail de l'usine toute la journée. Devant les grilles, tout a été prévu pour tenir la journée. Des chaises, des tables, un auvent. Un food truck s'est même installé non loin de l'entrée. Une ambiance pique-nique qui tranche avec l'année 2020, où le site ne s'est quasiment pas arrêté selon Olivier Moreau. Il est délégué syndical Force Ouvrière. "Les salariés ont fait des efforts, le site a continué de tourner avec les contraintes que tout le monde a subi, donc le zéro passe mal".

Elle doit partager l'argent avec ses salariés - Le délégué syndical de la CGT

Zéro pour zéro hausse de salaire prévue cette année, ce qui pour lui est un manque de reconnaissance. D'autant que l'usine de Pocé-sur-Cisse a fait des bénéfices l'an dernier, renchérit son collègue de la CGT David Benoit. "L'entreprise a fait plus de 3 millions d'euros, impôts déduits, donc c'est une entreprise qui fonctionne bien, qui a gagné de l'argent, donc elle doit le partager avec ses salariés".

L'argument en plus pour Olivier Kerouedan, salarié depuis plus de 20 ans sur le site amboisien, c'est que l'usine devrait bientôt fabriquer l'un des composants du futur vaccin allemand Curevac. "Il y a des gens qui vont travailler de nuit le week-end pour faire ce composant du vaccin. On a défendu le fait qu'ils aient aussi une prime de nuit comme ceux qui sont en semaine. Et ça, la direction n'en veut pas".

L'intersyndicale réclame notamment une hausse de 50 euros brut par mois pour chacun des 500 salariés. Ce que la direction refuse pour l'instant. Direction que nous avons sollicitée mais qui n'a pas répondu à nos demandes d'interview. Aucun contact n'a eu lieu ce jeudi entre la direction et les syndicats. Ceux-ci n'excluent pas une nouvelle action la semaine prochaine.