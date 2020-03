Indre-et-Loire : les salariés de l'EHPAD de Fondettes appelés à la grève

Début ce lundi d'une grève à l'EHPAD de Fondettes en Indre-et-Loire. Un conflit oppose la direction de la maison de retraite qui appartient au groupe Korian au personnel soignant. Selon le syndicat FO, il a été demandé aux infirmiers une charge de travail supplémentaire, à savoir les prises de sang auprès des résidents de l'établissement, jusque là c'était un laboratoire qui venait sur place pour les réaliser. Selon Isabelle Jallais la déléguée syndicale centrale de FO, le temps estimé pour ce supplément de travail se situe entre trois et cinq heures par semaine à raison de 15 à 25 bilans sanguins. Elle annonce qu'aucune infirmière de l'équipe habituelle sera à son poste ce lundi. Le personnel gréviste a prévu de défiler dans les rues du centre bourg de Fondettes, d'interpeller le maire Cédric de Oliveira ainsi que l'Agence Régionale de Santé. Cette maison de retraite compte quatre infirmiers et une vingtaine d'aides soignants. L'établissement accueille en moyenne entre 70 et 80 personnes âgées.