Indre-et-Loire : les salariés de La Halle aux vêtements en grève

Les salariés des magasins "la Halle aux vêtements" de Touraine ont fait grève ce samedi 30 novembre. À l'appel de la CFDT, les employés dénoncent l'absence d'augmentation de salaire depuis plusieurs années et le choix de distribuer une prime de participation entre deux et treize euros bruts.

Tours, France

Une quinzaine de salariés de différents magasins "La Halle aux vêtements" du département ont manifesté ce samedi 30 novembre, devant le site de Tours Nord. "La Halle aux vêtements" est une filiale de Vivarte. Un groupe qui connaît des difficultés économiques dans un secteur tendu. Il a surtout une dette importante dont la restructuration a déjà entraîné des licenciements et plans sociaux. Les salariés demandent une nouvelle négociation pour une revalorisation des salaires et une véritable prime d'intéressement après plusieurs année sans changement. Le dernier texte, signée par la CFE-CGC, la CGT et la CFTC, offre une augmentation de 0 % et un prime entre deux et treize euros.

Une répartition injuste

Nicolas Ubel, le secrétaire général de la CFDT service Val de Loire dénonce cet accord. "Les salariés en ont marre d'être pris pour des vaches à lait", assure-t-il. Coralie travaille dans le magasin de Chinon et est dans l'entreprise depuis cinq ans. Son salaire n'a augmenté que grâce à la revalorisation du SMIC. "Alors avant de parler d'augmentation, j'aimerais qu'on augmente mon salaire de base. Ça serait déjà pas mal", explique-t-elle. Beaucoup d'employés sont aussi en temps partiel. "Je suis à 30 heures, j'ai une collègue qui travaille 25 heures", égrène Coralie. Dans le même temps, les dirigeants ont touché 400 000 € de primes selon les syndicats. Une injustice constatée par certaines directions de magasins qui soutiennent discrètement la grève. Un cadre de l'entreprise dans le département a regretté qu'il y ait eu beaucoup d'argent pour assez peu de monde.