Indre-et-Loire: des salles s'illuminent en rouge en solidarité avec les entreprises prestataires de spectacle

"Alerte Rouge" sur nos bâtiments publics et sur nos salles de spectacle. Vous avez sans doute remarqué que la mairie de Tours, le Vinci, la mairie de Monts mais aussi des salles de spectacle comme l'Escale à Saint Cyr-sur-Loire, l'Espace Malraux et le Temps Machine à Joué-les-Tours sont éclairés en rouge une fois la nuit venue. C'est une initiative du SYNPASE, le syndicat national des prestataires de l'audiovisuel scénique et événementiel, pour alerter le gouvernement sur la crise des entreprises prestataires de spectacle. Elles demandent d'urgence un plan de relance économique.

En Touraine, 14 lieux publics et de spectacle y participent, ils sont éclairés de rouge jusqu'à vendredi soir. Sébastien Bargue est le gérant de "Scène de Nuit", une entreprise tourangelle de 10 salariés permanents et 70 intermittents. Il témoigne que certaines entreprises enregistrent "zéro"chiffre d'affaire depuis le début de la crise de la Covid.

Les prestataires techniques du spectacle et de l'événementiel sont quasi à l'arrêt. Les chiffres sont éloquents, certains facturent zéro chiffre d'affaires depuis plusieurs mois, d'autres à peine 10% -Sébastien Bargue, gérant de "Scène de Nuit"

Scène de Nuit a la chance d'avoir une palette très large qui nous permet malgré tout d'avoir une petite activité et de facturer des prestations spécifiques ce qui nous garde la tête hors de l'eau

Le SYNPASE, syndicat national des prestataires de l'audiovisuel scénique et événementiel, dit que les prestataires n'ont pas été ciblés de manière précise et adaptée par les aides de l'Etat. En Indre-et-Loire, outre Scène de Nuit, on peut citer Multisceni, Gms, LPLS, LS Vidéo, Prog Event, Freekences, SAT, et Wwwy.

Ce qu'on attend ce n'est pas de recevoir un chèque en blanc mais des aides plus adaptées, un chômage partiel prolongé par exemple. Quant aux décideurs locaux, ce qu'on leur demande c'est de nous faire travailler! -Sébastien Bargue

L'Indre-et-Loire compte une dizaine d'entreprises spécialistes de l'événementiel, de la sonorisation, et de la vidéo pour les spectacles et concerts. Elles emploient 70 salariés et environ 300 intermittents. Les sites et bâtiments qui participent à cette opération "Alerte Rouge" sont la mairie de Tours, le centre des congrès Vinci, le parc des expositions, la mairie de Monts, l'Espace Malraux, Le Temps Machine, l'Escale à Saint Cyr-sur-Loire, la salle Parenthèse à Ballan-Miré, le château du Plessis à La Riche, Oésia à Notre Dame-d'Oé, le CCCOD à Tours, ou encore la salle Cassiopée à Veigné.