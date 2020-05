Indre-et-Loire : les syndicats lancent le déconfinement des revendications sociales

CGT, FO, FSU et Solidaires 37 ont choisi la date anniversaire très symbolique du 27 mai 1943 date de la création du Conseil de la Résistance qui fondera ensuite (entre autre) la Sécurité sociale pour déconfiner les revendications sociales et économiques post-covid.

Ces quatre syndicats - CGT, FO, FSU et Solidaires 37 - ont donc appelé à un encerclement du Champ Girault à Tours ce mercredi 27 mai à partir de 18h : c'est là que sont regroupés plusieurs services publics.

Les revendications vont au-delà du seul secteur de la santé, c'est l'ensemble des services publics qui doivent être défendus ainsi que "les premiers de corvée" selon les termes de la CGT qui les ont fait fonctionner pendant cette crise sanitaire.

Les syndicats veulent ainsi relancer leurs revendications après plus de deux mois sans donner de la voix pour cause de crise sanitaire, mais ils ne veulent pas que les mesures sociales et les dispositions exceptionnelles imposées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire au monde du travail deviennent la norme.

Le rassemblement tout en maintenant les distances sanitaires est prévu à 18 heures, au Champs-Girault à Tours.