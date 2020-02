Indre-et-Loire : Les Tourangeaux achètent moins de voitures qui roulent au diesel

Selon une étude de l’organisme d’analyses de données AAA Data pour le collectif de presse quotidienne régionale Data + Local, le nombre d'achats de véhicules roulants au diesel ne représente plus que 22% des ventes totales contre 52% en 2013.

Les voitures qui roulent au diesel de plus en plus boudées par les Tourangeaux. C'est la conclusion d'une étude de l’organisme d’analyses de données AAA Data pour le collectif de presse quotidienne régionale Data + Local et dévoilée par la Nouvelle République.

Selon elle, en 2013, 52 % des voitures vendues à des particuliers roulaient au diesel. Elles ne représentent que 22,3 % en 2019. Les Tourangeaux, comme les Français en général, se détournent du gasoil. Un choix économique mais aussi écologique pour les automobilistes.

"A la longue ça coûte moins cher en essence"

"Le prix du gasoil se rapproche de l'essence et l'investissement du diesel par rapport à l'essence n'était pas amortissable par rapport au nombre de kilomètres que je fais. A la longue ça coûte moins cher en essence", explique Christian qui a sauté le pas il y a deux ans et a vendu sa voiture au diesel pour acheter un 4x4 urbain qui roule à l'essence.

Thomas aussi a choisi l'essence pour sa voiture, une petite citadine. Pour lui, le diesel a de plus en plus une mauvaise réputation : "Il y a plein de gens qui ont peur que le diesel soit, au bout d'un moment, "interdit" dans les villes ou que les vieux diesels soient considérés comme trop polluants donc finalement pénalisants d'un point de vue financier" juge-t-il.

Une baisse globale des ventes de voitures en Touraine

Surtout mauvais pour l'environnement selon Jérôme. Ce père de famille aimerait aussi s'acheter une voiture à l'essence mais, faute de moyen suffisant, il n'a pas d'autre choix que de garder sa voiture au diesel. Il voudrait être aidé par une prime à la conversion des véhicules plus importante. "Par rapport au nombre de kilomètres que je fais à l'année, je n'ai pas besoin d'avoir un gasoil mais comme je n'ai pas droit à la prime, je suis obligé de garder mon véhicule parce que c'est trop cher de changer", déplore le Tourangeau.

En Indre-et-Loire, selon l'enquête, sur les 9.006 voitures vendues en 2019, 6.187 roulent à l'essence contre 2.009 au diesel. En France, selon le journal Le Parisien, le nombre de ventes des voitures au diesel a baissé de 40% entre 2010 et 2019.

En Touraine, plus globalement, le nombre de vente de voitures neuves a reculé de 5% l'année dernière.