Indre-et-Loire : Les touristes américains vont faire leur grand retour en Touraine

Ca y est la saison touristique démarre en Indre-et-Loire ! Avec une hausse de la fréquentation de 14 % fin février des châteaux, Laurence Bizard-Hamilton, la présidente de l'association des Châteaux de la Loire, invité de France Bleu Touraine, ce vendredi, est optimiste pour les prochains mois.

"Si on en juge la hausse de 13 % de la fréquentation du site de l'Agence Départementale du Tourisme fin mars, on pense que ça fera une belle saison. Les réservations des locations sont aussi en augmentation, et puis on a la chance d'avoir le 1er et le 8 mai plein placés pour des longs week-ends", précise Laurence Bizard-Hamilton. Seules les difficultés d'approvisionnement en carburant pourraient gâcher la fête. Avec l'arrivée des touristes français, l'association des Châteaux de la Loire voit aussi les américains de retour.

