Indre-et-Loire : les ventes de vins de Chinon plus fortes que jamais depuis la sortie du confinement

A l'image de la fréquentation de nos châteaux qui a remonté en flèche en juillet, la vente des vins de Chinon explose depuis la sortie du confinement. On l'a vu ce samedi 8 août sur le marché estival de l'AOC Chinon où les touristes ont envahi les bords de la Vienne pour déguster et acheter les vins du Chinonnais. 46 vignerons et vigneronnes étaient là avec leur production, rouge, blanc et rosé.

Tous les producteurs de vins en AOC Chinon rencontrés sur le marché estival sont unanimes. Après le zéro pointé des commandes pendant les trois mois de confinement, les ventes sont reparties sur les chapeaux de roue cet été. Il y avait d'ailleurs comme un air de renouveau chez les vignerons chinonnais ce samedi. Fabrice Gasnier, le pdt de l'appellation AOC Chinon, confirme que les ventes sont reparties plus fort après le confinement qu'avant.

On a senti une volonté de nos consommateurs de nous racheter des vins très vite, du coup on est parti tambour battant après le confinement! On proposait, çà répondait, on a fait de la vente en ligne comme jamais, on a fait de la livraison à domicile, on a ouvert nos caves 6 jour sur 7, bref l'appellation Chinon ne va pas si mal que çà! -Fabrice Gasnier, président de l'AOC Chinon

Le marché estival de l'AOC Chinon baptisé aussi "Les vignerons aux promenades" © Radio France - Denis Guey

L'AOC Chinon a tout de même perdu 2 à 3% de ses ventes en mars et avril. Pour le domaine Pierre et Bertrand Couly, cela représente une perte de 20 000 bouteilles. Pierre et Bertrand Couly est l'un des domaines-phares de l'AOC Chinon. Il vend 60% de sa production à la propriété, 35% en restauration, et 5% à l'export. Vincent Couly, le fils et petit-fils de la lignée, n'a jamais vu autant d'intérêt pour ses vins en juillet.

On n'a jamais vendu à autant de gens avec des paniers moyens qui ont augmenté. On vend même mieux qu'avant aux touristes. La restauration, elle aussi, a repris ses commandes. Et même à l'export, les commandes repartent. Le gros problème, ce sont les stocks de rosé, qui ne se gardent pas, qu'il faut vendre -Vincent Couly, vigneron

A Chinon, devant les stands du marché, les touristes anglais semblent prêts à remplir leur caves. Celui-ci vient du Kent, dans le Sud de l'Angleterre, près d'Hasford.

Les vins de Chinon sont très bons, et je vais bien entendu en acheter...probablement 18 bouteilles! -un touriste anglais

En 2019, les exportations de vins rouge de Chinon avait bondi de 14% avant que le Covid ne vienne donner un coup d'arrêt à tout çà. Les vins de Chinon sont produits sur 26 communes que compte l'appellation. Près de 50% de leurs surfaces ont un label environnemental reconnu comme le Bio ou la Biodynamie. Le vin blanc a doublé ses surfaces de vignes en chenin depuis quelques années. Et le Canada et les Etats-Unis sont le premier marché de Chinon rouge à l'étranger.