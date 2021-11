Indre-et-Loire : les vignerons confrontés aussi au coût des matières premières annoncent une hausse des prix

La flambée des coûts des matières premières n'épargne pas non plus les viticulteurs Tourangeaux. Face à l'augmentation annoncée des prix du verre et du carton notamment, ils vont devoir augmenter leurs prix courant 2022. Un coup dur de plus après une baisse de la production en 2021.

Décidemment l'après Covid pénalise tous les secteurs de l'économie. Avec la reprise, l’augmentation de la demande de ce que l’on appelle les matières sèches, le verre, le papier pour les étiquettes ou le carton est réelle et les prix s'envolent. De peur d'une pénurie, Gilles Gaudron qui est vigneron à Vernou-sur-Brenne sur l'appellation Vouvray vient de se faire livrer avec deux mois d'avance, un stock de 120. 000 bouteilles. En 30 ans de métier, il n'avait jamais vu cela : " Entre 25 et 30% sur les cartons, sur les bouchons entre 5 et 8%, la bouteille en elle même prend entre 6 et 10%,, l'augmentation est générale, nous sommes pris sur toutes les matières sèches, nous sommes obligés de répercuter cette hausse sur le prix de nos bouteilles de vin tout en sachant aussi que la récolte a été plutôt faible cette année en raison des aléas climatiques. L'augmentation sera en moyenne de 30 à 50 cts la bouteille de vin. Si nous ne faisons pas cela, nous allons avoir des soucis financiers".

Il y a embouteillage pour le redémarrage de l'activité économique

Cette hausse des matières premières dites "sèches" pour les vignerons, les fournisseurs s'empressent de la justifier auprès de leurs clients comme pour Dominique Carré de la société Ax'Vigne basée à Amboise : "Nous sommes sur de l'industrie lourde quand nous parlons de bouteilles par exemple, l'industrie du verre est très gourmande en énergie. L'autre raison est qu'il y a eu beaucoup de fermetures d'usines en Asie du sud-est et donc moins de capacité de production durant la crise sanitaire et comme l'économie redémarre beaucoup plus fort que prévu, cela crée des pénuries, la concurrence alimentant le rareté des produits. Tout ceci explique la hausse des prix".

Cette répercussion des prix des bouteilles de vin sur le consommateur n'interviendra, en principe, qu'en 2022.