Indre-et-Loire, France

En Touraine, nous venons tout juste de rentrer les bottes et les gants après le passage de la neige. Mais certains prévoient déjà le printemps et l'été. C'est le cas des viticulteurs. C'est en ce moment la période de recherche de saisonniers pour les aider pendant les beaux jours à partir de mai. "C'est indispensable de faire appel à des saisonniers. On ne pourrait pas tout faire, ce serait trop de travail.", explique Jean-Max Manceau, viticulteur à Chinon.

L'emploi saisonnier : neuf embauches sur dix dans la viticulture

Il faut dire que la viticulture est l'une des branches de métier qui utilise le plus les saisonniers. Selon France stratégie, plus de neuf embauches sur dix sont des emplois saisonniers dans ce domaine. "C'est vrai que nous sommes très gourmands en saisonniers", poursuit Lise Jousset, viticultrice à Montlouis-sur-Loire, "Mais c'est parcequ'on sait que de telle période à telle période, on va avoir besoin de main d'oeuvre en plus. C'est le cas à partir de mai."

Des difficultés à trouver de la main d'oeuvre qualifiée

Mais pour les viticulteurs, cette course aux saisonniers peut s'avérer compliqué quand on ne peut pas miser sur des saisonniers des années précédentes. Bertrand en fait en ce moment les frais, à Chinon : "J'ai posté plusieurs annonces sur Le Bon Coin, mais je n'ai toujours pas de réponse. Le principal problème, c'est qu'il est difficile de trouver de la main d'oeuvre qualifiée. Et en plus, comme nous sommes dans des zones rurales, nous ne sommes pas situés là où il y a le plus de jeunes saisonniers."

Quoi qu'il en soit, les saisonniers, dans le domaine viticole, représentent encore 21 000 emplois chaque année en France.