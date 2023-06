Indre-et-Loire : manifestations et grèves contre la réforme des retraites, le mardi 6 juin

A Tours, le cortège partira de la place de la Liberté, à 10H. En cinq mois, ce sera la quatorzième manifestation contre cette réforme des retraites. La quinzième, même, si on compte la mobilisation du premier mai. La nouveauté par rapport aux fois précédentes, c'est qu'entre-temps la loi a été promulguée et deux premiers décrets d'application sont parus au journal officiel. Pas de quoi démobiliser les syndicats, comme l'explique le secrétaire général de la CGT en Indre-et-Loire : "Pas question de parler de baroud d'honneur" assène Cyril Bodier. "Que la loi soit parue ne change rien à notre détermination à ce que les travailleurs puissent bénéficier d'une vraie retraite et que cette retraite ne soit pas l'antichambre de la mort. L'intersyndicale reste unie et au complet depuis cinq mois, donc il y aura d'autres manifestations, ça semble évident".

Même détermination chez le secrétaire général de la CFDT en Indre-et-Loire : "les actions peuvent se poursuivre après le 6 juin car je ne pense pas que les salariés aient envie de baisser les bras. On a déjà vu des lois promulguées qui n'ont jamais été appliquées" souligne Xavier Rahard. Il précise tout de même qu'il attendra de voir les décisions prises par l'intersyndicale au niveau national pour décider de poursuivre ou d'interrompre cette mobilisation.

Quelques perturbations sur le réseau fil bleu

Le tramway de Tours circulera normalement, sauf pendant que les manifestants seront dans le centre-ville. Il y aura en revanche quelques perturbations sur certaines lignes de bus :

Le trafic sera normal sur les lignes 32, 53, 54, 56, 57, 66, 67, 69, 70, 72, 73 ainsi que sur les Résabus R2 à R11 et R57

Environ trois bus sur quatre en circulation sur les lignes 2, 3, 4, 5, 10, 11, 31 et 34

Les autres lignes du réseau bus seront fortement perturbées. La ligne C1 ne circulera pas

Notez que deux autres manifestations contre la réforme des retraites auront lieu ce mardi soir, à Chinon à 17 h 30 et à Loches, à 18 h 30.