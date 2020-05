Indre-et-Loire : Médical Z va produire jusqu'à 100.000 masques en tissu par semaine

Depuis ce lundi matin, les pharmacies peuvent vendre des masques en tissu. Le gouvernement a donné son feu vert. Une pharmacie sur deux en a à vendre pour l’instant. Parmi ceux qui pourront les fournir, l’entreprise Médical Z à Saint-Avertin. L’entreprise s’est transformée en quelques jours seulement pour fabriquer des masques en grande quantité.

Une production de masques six jours sur sept

Avant la crise du coronavirus, Médical Z était spécialisée dans la confection de vêtements à l’unité pour grands brûlés et suite à une intervention de chirurgie plastique. La crise lui a fait perdre 75% de son chiffre d’affaires. Il reste encore quelques commandes en ce sens, mais désormais, l’entreprise a affecté 24 salariés à la confection de masques en tissu à la chaîne. Ils travaillent six jours sur sept, plus de sept heures par jour. A l’origine, Médical Z a été mandaté par Tours-Métropole pour confectionner 400.000 masques. L’outil a été transformée en une dizaine de jours. Etant désormais en place, la production va se poursuivre, pour atteindre “75 mille à 100 mille masques par semaine” dit le directeur, "avec des matières premières françaises en provenance des Vosges et de la région lyonnaise". Pour augmenter sa production, Médical Z précise que "les trois quart des masques sont produits par un sous-traitant tunisien", "vérifiés par nos soins à leur arrivée à Saint-Avertin" explique Pdg Yann Zagamé.