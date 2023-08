Indre-et-Loire : Mosnes, ce village où la taxe de séjour a bondi de 65% en un an grâce au tourisme

Mosnes serait-il le village d'Indre-et-Loire où les locations touristiques sont les plus nombreuses ? Cette commune de 820 habitants, proche d'Amboise et au cœur des châteaux de la Loire a vu sa taxe de séjour bondir de 65% en l'espace d'un an entre 2021 et 2022. De quoi satisfaire le maire, Christophe Villemain : "En gîtes et chambres d'hôtes nous en sommes à quarante trois déclarés au niveau de la commune et puis il y a les Airbnb, les locations de particulier à particulier, on peut penser au double, donc on avoisine la centaine de logements à courte durée en location. Nous sommes dans un endroit assez privilégié, c'est la raison pour laquelle on a une augmentation de 65% de la taxe de séjour. Elle bénéficie à la Communauté de communes mais nous avons des retombées sur Mosnes. Cela représente 21.700 euros, ce n'est pas négligeable. Il faut dire qu'il y a du passage ici, 4.000 véhicules/jour, il y a un attrait pour le village avec la Loire à Vélo, de plus nous avons quelques commerces comme le Bar-tabac, l'épicerie et même un salon de coiffure, c'est un petit plus par rapport à d'autres villages de même taille".

ⓘ Publicité

Beaucoup de propriétaires ont investi pour faire des locations

Depuis treize ans, le vigneron Xavier Frissant propose deux gîtes pour la location saisonnière. Selon lui, l'activité n'est plus ce qu'elle était : "Cela fonctionne moins bien qu'il y a une dizaine d'années, j'avoue que beaucoup de propriétaires sur Mosnes ont investi dans la location, mais je pense que tous les loueurs y trouvent leur compte et pour moi en tant que vigneron c'est aussi de la clientèle potentielle".

Des locations moins chères à Mosnes

La famille d'Isabelle qui vient de Paris séjourne quelques jours à Mosnes. Au programme, la visite des châteaux de la Loire. Elle reconnaît avoir trouvé son bonheur assez facilement sur la plateforme Airbnb : "Il y avait beaucoup de choix sur la plateforme, au départ nous voulions Amboise car c'est central et il y a plusieurs sites à visiter mais au niveau du prix, il est vrai que c'était plus intéressant de venir à Mosnes. Pour six nuits à quatre, nous avons payé environ six cent euros, sur Amboise les locations étaient plus élevées, environ deux cent euros de plus".