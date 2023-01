Indre-et-Loire : nette baisse du nombre de demandeurs d'emploi en 2022

Il y a actuellement chez Pole Emploi en Indre-et-Loire 48.240 personnes tenues de chercher un travail. C'est 3.000 de moins qu'un an auparavant.

Le chômage a reculé nettement, en 2022, en France, grace à un bon dernier trimestre. Ple Emploi indique que le nombre de chômeurs sans activité a baissé de 9,3%, l'an dernier. Le nombre de demandeurs d'emploi retrouve ainsi son plus faible niveau depuis 12 ans.

ⓘ Publicité

La tendance est la même en Indre-et-Loire : le nombre de demandeurs d'emploi sans activité a reculé de 5,1% durant l'année 2022. En cumulant toutes les catégories recensant les gens tenus de chercher un travail, il y a 48.240 personnes inscrites à Pole Emploi, en Touraine. C'est 3.000 de moins qu'un an plus tôt.

Le nombre de demandeurs d'emplois de moins de 25 ans a reculé de 6,5% en un an. Celui des plus de 50 ans a baissé de 4,3%. La baisse la plus forte concerne les chômeurs de longue durée : leur nombre a chuté de 12,5% en 2022 en Indre-et-Loire.