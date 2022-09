Indre-et-Loire : pendant une semaine, Emmaüs baisse ses prix pour les étudiants

Face à la hausse du coût de la vie Emmaüs Touraine organise pendant une semaine, du 3 au 10 septembre, une opération à -50% pour les étudiants. "On peut les aider à boucler leur fin de mois."

Du 3 au 10 septembre, les Emmaüs d'Indre-et-Loire organisent une grande braderie sur leurs prix pour les étudiants : moins 50 pourcent sur présentation de la carte étudiante et d'une pièce d'identité. C'est la deuxième année que l'association propose un tel évènement pour attirer les jeunes, souvent sujet à la précarité.

Toutes les bonnes affaires sont bonnes à prendre" - Clara, étudiante à Tours

Parmi les clients du jour se trouve Héloïse, étudiante en école d'ingénieur à Paris, qui a commencé à venir pendant la pandémie quand elle a vu "les prix augmenter". A Emmaüs elle espère par exemple trouver de la vaisselle pour son appartement. "A Paris le loyer est très cher, donc dès que je reviens ici je viens souvent à Emmaüs pour chiner."

Le site d'Emmaüs à Evres-sur-Indre. © Radio France - Solène Gardré

Pareil pour Axel, étudiant en électronique de 19 ans, qui recherche un nouveau vélo. "Ils sont vieux mais ne coûtent que 30 euros !" se réjouit-il. A ses côtés, Clara, étudiante en sciences de la vie, l'accompagne pour la première fois. "C'est vrai que toutes les bonnes affaires sont bonnes à prendre." Les fins de mois compliquées et l'augmentation des prix, "ça me tord le ventre parfois. Cette année, même si j'ai une bonne bourse, je cherche un boulot à temps partiel en plus de mes études."

Une image encore trop vieillotte d'Emmaüs

Pour Amaury Tincq le co-responsable, trop peu de jeunes pensent à venir chiner à Emmaüs. "Ils s'imaginent encore qu'il n'y a que des meubles de grands-parents ! Alors qu'on peut trouver des meubles récents, qui viennent de But ou IKEA. Et surtout, on peut les aider à boucler leur fin de mois." D'où l'idée de cette opération pour attirer les étudiants.

L'évènement se déroule dans l'ensemble des sites Emmaüs d'Indre-et-Loire : Amboise, Chinon, Auzouer-en-Touraine, Joué-lès-Tours, Saint-Pierre-des-Corps et Evres-sur-Indre. Celui de Tours Nord est fermé pour rénovations.