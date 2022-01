Indre-et-Loire : plus de 4.500 créations d'entreprises en 2021, un niveau proche des records

Plus de 4.500 créations de sociétés commerciales ou d'entreprises individuelles ont été déclarées l'an dernier en Indre-et-Loire. Une très belle performance d'autant que, dans le même temps, liquidations et mises en redressement ont été moins nombreuses qu'avant la pandémie.

On a presque battu un record de créations d'entreprises, l'an dernier, en Indre-et-Loire. C'est ce qu'a souligné le président du tribunal de commerce de Tours, ce mercredi 19 janvier, lors de la présentation du bilan d'activité 2021. L'an dernier, plus de 4.500 créations d'entreprises ont été enregistrées en Indre-et-Loire : autant d'entreprises individuelles que de sociétés commerciales. C'est 9,5% de plus qu'en 2020, et pour Eric Verryden, le président du tribunal de commerce, c'est une preuve incontestable que l'économie va bien.

+9,5% de créations d'entreprises, c'est énorme. En période de crise économique grave, vous avez un solde négatif. Vous n'avez pas une progression, ça n'existe pas - Eric Verryden, président du tribunal de commerce de Tours

D'ailleurs, les défaillances d'entreprises sont restées très limitées : il y en a eu 210, presque un tiers de moins qu'avant le début de la pandémie : après avoir baissé de 40% en 2020, les liquidations et mises en redressement judiciaires n'ont été que 8% plus nombreuses en 2021 : "on n'a vu presque uniquement des micro-entreprises, avec souvent pas de salarié ou un seul salarié" précise le président du tribunal de commerce de Tours. "Souvent, il s'agissait d'entreprises qui étaient malades avant la crise et qui ont bénéficié d'aides, que ce soit des aides directes ou par l'intermédiaire de prêts garantis par l'Etat. Je dirais que ces aides leur ont permis peut-être de continuer pendant 6 mois ou un an de plus".

4.558 entreprises créées pour 167 liquidations et 43 mises en redressement

Pour les entreprises moyennes ou grosses, en revanche, le quoi qu'il en coute semble avoir porté ses fruits : "Souvent, les aides qui ont été accordées ont permis effectivement à des entreprises de taille intermédiaire ou plus grosses d'être toujours là. Ca a quand même été très bénéfique pour elle".

Les chiffres le démontrent. On a une situation économique qui marche bien - Eric Verryden