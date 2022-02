Indre-et-Loire : près de 20% de dossiers de surendettement en moins, en 2021

C'est une nouvelle encourageante : comme tous les ans depuis 2015, le nombre de dossiers de surendettement a continué à baisser, l'an dernier, en Indre-et-Loire. La commission de surendettement composée de représentants de l'état, des consommateurs, des organismes sociaux et des banques a examiné 1.138 dossiers, pour décider d'un étalement ou d'un effacement des dettes. "En Indre-et-Loire, comme dans le reste de la France, la crise sanitaire n'a pas donné lieu à une reprise du surendettement des ménages" peut-on lire dans le communiqué de la banque de France.

Le surendettement touche principalement des familles monoparentales

1.138 dossiers, c'est presque 20% de moins qu'en 2019, la dernière année de référence. En majorité, ces dossiers de surendettement concernaient des femmes seules avec enfants, avec des revenus inférieurs au seuil de pauvreté, un peu plus de 1.000 euros. L'endettement moyen était de près de 14.800 euros. Dans 50% des cas, la commission a décidé de réétaler les dettes, mais quatre fois sur 10, elles ont été totalement effacées pour permettre un nouveau départ.

Le surendettement était souvent lié au fait de tomber dans une spirale de consommation facilitée par un accès au crédit. Depuis 2015, cette spirale a été brisée - la directrice départementale de la banque de France en Indre-et-Loire

Des dossiers de surendettement en baisse interrompue depuis 2015, en Indre-et-Loire

En moyenne, depuis 2015, le nombre de dossiers de surendettement a baissé de 8% par an en Indre-et-Loire. La principale explication, c'est la régulation des crédits, depuis une loi de 2010 dont les effets se sont pleinement faits sentir cinq ans plus tard : impossible, dorénavant, d'emprunter pour rembourser un autre crédit, alors que la multiplication des crédits à la consommation a longtemps été la source principale du surendettement, comme le rappelle la directrice départementale de la banque de France en Indre-et-Loire : "La loi Lagarde, qui date de 2010 et régule le crédit à la consommation et le crédit revolving, a fini par préserver les consommateurs les plus fragiles" affirme Béatrice Brodberger à France Bleu Touraine. "Il était très facile de prendre un crédit pour en rembourser un autre. Et en bout de course, les gens se trouvaient surendettés, sans que ce ne soit forcément lié à des problèmes de manque de moyens. C'était vraiment lié au fait de tomber dans une spirale de consommation facilitée par un accès au crédit. Cette spirale a été brisée".

Il y aussi davantage de prévention de la part des acteurs sociaux et des banques, notamment. Enfin, l'amélioration progressive du marché de l'emploi a permis à certains de garder la tête hors de l'eau.