Indre-et-Loire : près de 82.000 salariés en chômage partiel face à la crise du coronavirus

La crise sanitaire du coronavirus fait chaque jour un peu plus de mal aux entreprises d'Indre-et-Loire. Selon un dernier bilan de la préfecture, vendredi 17 avril, le département enregistrait un total de 8.596 établissements demandant le bénéfice du dispositif d’activité partielle. Elles étaient 300 de plus en un seul jour.

Cela concerne 81.817 salarié.e.s, soit près de 2.000 de plus en un jour, et représente plus de 31.200.000 heures indemnisables au titre de l'allocation d'activité partielle.

Le fonds de solidarité pour les entreprises les plus touchées

Le département précise que pour accompagner les entreprises, l’aide du fonds de solidarité sera désormais attribuée aux entreprises éligibles et qui connaissent une perte de chiffre d'affaires d’au moins 50 % au mois d’avril 2020 par rapport au mois d’avril 2019 ou au chiffre d’affaires mensuel moyen sur 2019.

Cette aide peut être accompagnée d’un soutien complémentaire pouvant désormais aller de 2.000 à 5.000€, sous conditions.

Les agriculteurs membres d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC), les artistes-auteurs, et les entreprises en redressement judiciaire ou en procédure de sauvegarde pourront également bénéficier du fonds de solidarité.

207.32 millions d’euros pour accompagner les entreprises tourangelles

Ce vendredi 17 avril, 207.32 millions d’euros étaient mobilisés pour l’Indre-et-Loire pour accompagner les entreprises en difficultés. Ces aides représentent au total de 727 millions d'euros pour la région Centre-Val-de-Loire.