Pour compenser en partie les pertes liées au couvre-feu, les commerces de services sont autorisés à ouvrir les dimanches 24 et 31 janvier, dans toute l'Indre-et-Loire. Les commerces de détails avaient déjà la possibilité de procéder à une ouverture dominicale depuis le 10 janvier.

Indre-et-Loire : salons de coiffure et instituts de beauté autorisés à ouvrir les dimanches de janvier

La préfète d'Indre-et-Loire l'annonce ce vendredi soir : les commerces de services vont aussi pouvoir ouvrir lors des deux derniers dimanche de janvier. Les commerces de détails avaient déjà cette autorisation depuis le dimanche 10 janvier, même si aucun, ou presque, n'a finalement ouvert lors des deux derniers dimanche.

En revanche, maintenant que les soldes ont commencé, il devrait y avoir beaucoup plus de monde dans les rues après-demain et le 31 janvier. La préfecture annonce donc que les commerces de service comme les salons de coiffure, d'esthétique ou les instituts de beauté sont aussi autorisés à ouvrir les dimanche 24 et 31 janvier. Cette mesure vise à les aider à compenser, en partie, la perte de clientèle liée à l'instauration du couvre-feu à 18H.