Indre-et-Loire : sept artisans bouchers manifestent à Paris ce mardi contre la hausse des prix de l'énergie

On les voit rarement dans la rue. Les artisans bouchers-charcutiers sont pourtant appelés à manifester à 11h ce mardi tout près de l'Assemblée nationale à Paris . Ils vont aller demander aux députés un geste supplémentaire pour faire face à la hausse des prix de l'énergie. Eux disent craindre pour leurs entreprises et leurs emplois.

En Indre-et-Loire, sept artisans bouchers vont faire le déplacement dans la capitale, dont le président de la Fédération de la boucherie d'Indre-et-Loire, Jame Doiseau, lui-même boucher à Bléré. Comme ses collègues, lui ne s'estime pas suffisamment aidé par le gouvernement, et son fameux bouclier tarifaire.

"Il faudrait multiplier le bouclier par quatre, voire cinq" - Jame Doiseau

"La matière première a augmenté aujourd'hui en moyenne de 12%. Les artisans bouchers ont donc réagi et augmenté aussi leurs tarifs de 8 à 10%, davantage de 8% d'ailleurs" détaille Jame Doiseau. "Ce qui veut dire que le reste a été pris sur les marges. Cette marge vient impacter quoi ? Le remboursement de l'investissement et les possibilités d'investissement. Et puis, elle vient aussi impacter la masse salariale puisqu'à un moment, il faut bien régler les salariés et là il y a un manque".

Il poursuit. "Aujourd'hui, on a un bouclier, on l'a mis à 120 euros. On nous a dit, on va l'augmenter, on va vous le multiplier par deux ou par trois, mais ce n'est pas par deux ou par trois qu'il faut, c'est quatre, voire cinq, pour que la santé financière des entreprises ne soit pas impactée".

La manifestation des artisans-bouchers prévue ce mardi à Paris est historique. C'est la première dans la profession depuis plus de vingt ans et la crise de la vache folle.