Indre-et-Loire : signature du plan pauvreté avec l'Etat

Indre-et-Loire, France

C'est la première application en Touraine du plan pauvreté lancé par l'Etat en septembre 2018. Ce jeudi, Christelle Dubos, la secrétaire d'Etat auprès du ministre des solidarités et de la santé, est venu signer le contrat qui engage l'Etat, à hauteur de près d'un million d'euros (995.000 euros), à soutenir les actions du conseil départemental dans le domaine de l'aide à l'enfance, du RSA, et du travail social.

Avec le RSA, on survit. Je mange parfois qu'un repas par jour - Un bénéficiaire des groupes d'échange

L'Indre-et -Loire est département pilote dans le plan de lutte contre la pauvreté. Comme le veut la loi, des bénéficiaires du RSA participent régulièrement en Touraine à des groupes ressources qui sont des lieux d'échanges et de proposition. Christelle Dubos, la ministre, a rencontré hier trois bénéficiaires du RSA qui lui ont fait part d'un certain nombre de doléances, comme simplifier les démarches administratives, financer les frais de formation, et lutter contre la stigmatisation...La ministre leur a promis le concours de l'Etat sur ces sujets que le conseil départemental tente déjà de prendre en charge.

On voit des petits projets voir le jour

Fatima est une ancienne assistante de direction de 48 ans. Elle estime que ces réunions d'échange par groupe de 3 (rencontres ressources) sont importantes. Cela permet de proposer des solutions pour la recherche d'un emploi, pour trouver un emploi. On invite aussi d'autres personnes pour un partage d'expérience. On voit aussi des petites projets voir le jour. Pascal est au RSA depuis trois ans. Grâce à son groupe ressource, il a pu poser le problème des frais de formation. Parfois, avec le RSA, vous mangez qu'un repas par jour. On a un besoin d'un appui financier supplémentaire pour suivre une formation. L'autre problème qui revient souvent dans ces échanges, c'est la stigmatisation des bénéficiaires du RSA. Toutes ces réflexions doivent servir à faire évoluer le dispositif du RSA, mais il n'y a pas d'évaluation à ce jour sur ce qui a pu être amélioré grâce à cela en Indre et Loire.