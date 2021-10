Indre-et-Loire : taxe foncière, pourquoi elle augmente dans certaines communes ?

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères a augmenté de plus de 20% dans la Métropole de Tours

Les 290.000 propriétaires d'Indre-et-Loire (chiffre fourni par l'UNPI 37, l'Union nationale des propriétaires immobiliers) reçoivent en ce moment leur taxe foncière. Un avis d'impôt différent de l'an dernier en raison de la suppression de la taxe d'habitation. En effet, la colonne consacrée au département n'apparaît plus dans le détail du calcul. Elle est transférée à la commune, conséquence de la réforme de la taxe d'habitation. C'est pourquoi le taux indiqué peut paraître beaucoup plus important que l'an passé, puisqu'il s'agit de la somme du taux communal et départemental.

133 communes ont augmenté la taxe d'enlèvement des ordures ménagères

Pour autant, les communes ont-elles fait grimper leur taux ? Pas forcément selon les Finances publiques d'Indre-et-Loire. D'après leurs chiffres, le taux communal moyen a progressé de 0,16 point en Indre-et-Loire. Une hausse très relative. Seules 46 des 272 communes ont relevé ce taux, avec un écart allant de 0.5 % à 15 %. L'augmentation la plus forte étant à St-Pierre-des-Corps.

Ce qui fait considérablement grimper la facture, c'est la TEOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 133 communes l'ont augmentée en Indre-et-Loire. Illustration dans la métropole de Tours avec une hausse de 21 % sur un an. Les facteurs sont multiples, explique Tours Métropole. Il y a d'abord la taxe imposée par l'État sur les déchets non-recyclables. Elle est passée de 18 à 30 euros la tonne, sachant que ces déchets représentaient 65.000 tonnes l'an dernier dans la métropole (44 % de l'ensemble des déchets). Pour les années suivantes, cette taxe poursuivra son augmentation et passera à 40 euros en 2022, puis 51 euros en 2023, puis 58 euros en 2024, pour finir à 65 euros la tonne en 2025.

Cette explosion des taxes, Jean-Luc Galliot l'avait pourtant annoncée depuis plusieurs années. Mais l'ancien vice-président à la Métropole de Tours chargé des déchets n'a pas réussi à lancer ce projet d'unité de valorisation des déchets. Un projet toujours au point mort. " J'assume une part de responsabilité, mais il faut aussi se tourner vers tous ceux qui sont opposés à toutes les solutions. Les riverains ( à Mettray ) mais aussi la majorité de gauche au conseil régional qui nous a interdit de construire cette installation alors que l'appel d'offres avait été lancé en 2017".

Plutôt que d'enfouir nos déchets résiduels, on pouvait s'en servir pour produire du méthane et du combustible solide de récupération. C'est un outil de transition énergétique", Jean-Luc Galliot

Un projet repris de zéro par les nouvelles équipes de la métropole et dont on parle éventuellement sur le site de l'aéroport de Tours. " Mais il va doc falloir attendre encore trois, quatre voire cinq ans. Donc il n'y a aucune solution à court terme", conclue Jean-Luc Galliot.

Autres facteurs qui font monter cette taxe sur les ordures ménagères

Enfin, Tours Métropole justifie cette augmentation par l'épidémie de Covid-19, qui a engendré "des pénuries et des coûts non prévus", et par l'augmentation des prix de l'énergie, comme l'électricité ou l'essence. "Ce n'est pas du tout un choix politique d'augmenter cette TEOM" estime Éric Raimbault, directeur du pôle de gestion publique aux Finances publiques d'Indre-et-Loire, "c'est simplement que le coût du traitement qui s'impose aux collectivités nécessite une augmentation de l'imposition de façon à ce que cette partie du budget soit à l'équilibre, il n'y a pas de marge."