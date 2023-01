Indre-et-Loire : tension sur le marché du bois

Daniel se fait livrer son bois par Dominique et la société Bois et Forêt 37 depuis plusieurs années.

La demande en forte hausse de bois cette année, liée à la hausse des prix du gaz et de l'électricité , donne beaucoup de fil à retordre aux vendeurs de bois de chauffage : ils n'arrivent plus forcément à fournir correctement leurs clients. Lors d'une livraison, à Chambray-les-Tours, nous rencontrons Dominique Allaire, qui gère avec sa femme Martine la société Bois et Forêt 37.

Comme chaque hiver, il livre Daniel, 72 ans, retraité de la restauration. Cette année toutefois, Dominique, lui annonce qu'il a bien fait de passer commande mi-novembre pour être livré : "On est complet jusqu'au 17-18 juillet", lui apprend-t-il. "Ah, quand même !', s'exclame Daniel.

Impossible, parfois, de se faire livrer plus de 5 stères

Le souci, c'est que la demande est trop forte, la chaîne d'approvisionnement ne répond plus. Dominique, qui travaille habituellement avec une seule coopérative, se retrouve donc démuni : "Ils devaient nous fournir environ 3000 stères à l'année, et là, on est fournis à 1500 à 2000 stères ! On recherche un autre fournisseur pour compléter la demande..."

Une demande, qui pour être régulée, l'oblige à fixer des limites à certains de ses clients : "Celui qui en voudra 10 stères, il en aura 5 !", tranche Dominique. La chance de Daniel, c'est qu'il ne se fait livrer que 3 stères... Il subit toutefois les désagréments de cette très forte demande : "Le début de l'année passée, j'étais à 186 euros les 3 stères, là je pense qu'on est à 225 !" Le bois, qu'il utilise essentiellement comme chauffage d'appoint, il l'attend comme un bon palliatif, pour faire face à la hausse de facture d'électricité qu'il attend début février.

Passer commande dès maintenant pour l'hiver prochain

Dominique, le patron de Bois et Forêt 37, lui recommande en tout cas de se positionner dès la fin de cet hiver pour l'hiver prochain, quand d'habitude, les commandes se font à l'été, à l'automne ou au début de l'hiver. Ces jours-ci, il ne livre plus de bois d'Indre-et-Loire : on ne lui en propose plus. Tout le bois à disposition vient de Sologne.

Franck Chambon, vendeur de bois à Veigné (au sud de Tours), qui écoule entre 4000 et 5000 stères de bois chaque année, raconte quant à lui avoir été à court de stock de bois dès le mois de mars dernier pour cet hiver. Selon lui, pour l'hiver prochain, cela risque d'être pareil : "Je pense que ça va repartir très vite : je recommande de ne pas attendre les mois de mai-juin pour commander", prévient-il.

"Pour les nouveaux clients, ça risque d'être compliqué"

"Déjà là, dès août, des gens voulaient réserver leur bois plus d'un an à l'avance : on refusait la prise de commande, mais à partir de février-mars ça va partir très fort", poursuit-il.

"C'est à tous les niveaux : plaquettes pour granulés, emballages, combustibles : on ne pourra pas faire beaucoup plus parce que c'est aussi une question de temps de travail, on ne peut pas travailler jour et nuit non plus. J'ai mon volume qui est là. Pour les clients que j'ai cette année, je pense que ça va suffire : pour les nouveaux clients, ça risque d'être compliqué".