Selon un palmarès annuel réalisé par meilleurtaux.com et météojob.com, Tours se place en huitième position parmi les villes françaises les plus attractives en terme d'emploi et de pouvoir d'achat immobilier. C'est trois places gagnées par rapport à l'an dernier.

Indre-et-Loire : Tours 8ème d'un palmarès des villes les plus attractives en terme d'emploi et d'immobilier

Tours gagne trois places en un an, au palmarès des villes françaises les plus attractives en terme d'emploi et de pouvoir d'achat immobilier. La ville-préfecture d'indre-et-Loire est 8ème de ce classement dominé par Mulhouse, Orléans et Dijon et réalisé par le site de recherche d'emplois MétéoJob et le site de services financiers meilleurtaux.com. La spécificité de ce palmarès, c'est de s'intéresser à des statistiques concernant deux grands thèmes, l'emploi et l'immobilier, pour ensuite combiner ces données.

Le détail du palmarès 2021 - ©meilleurtaux et meteojob

L'emploi, d'abord : LE gros point fort de Tours. Il y a eu plus de 20.000 offres proposées l'an dernier sur Météojob. C'est très bien : parmi les 10 premier du classement, seul Dijon fait mieux. Autre bon point pour Tours : près de 5,9% des annonces proposaient un CDI. Là-aussi, c'est beaucoup. A partir des rémunérations proposées dans ces 20.000 offres, un salaire médian a été établi.

Un mètre-carré beaucoup plus cher à Tours que dans la plupart des villes moyennes

Ce salaire a ensuite été croisé avec les prix du marché de l'immobilier et c'est là que la ville d'Indre-et-Loire a perdu des points. Avec un mêtre-carré estimé à plus de 3.000 euros, notre acheteur potentiel doit se limiter à un logement de 55 mêtres-carré, contre 83 à Mulhouse ou 69 à Orléans, par exemple. Dans ces deux villes, il y a beaucoup moins d'offres d'emplois qu'à Tours, mais compte tenu des prix du marché immobilier là-bas, les salariés peuvent s'y offrir des logements nettement plus grands qu'ici. C'est pour ça qu'elles arrives devant Tours au classement des villes les plus attractives.