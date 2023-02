Indre-et-Loire : transports encore perturbés le 7 février contre la réforme des retraites

Comme lors des deux premières journées nationales de grèves et de manifestations contre la réforme des retraites, la circulation des transports en commun sera perturbée, ce mardi 7 février. Les différentes compagnies de transports prévoient tout de même moins de perturbations que les 19 et 31 janvier, à Tours et dans le reste d'Indre-et-Loire.

Des perturbations sur les lignes de bus fil bleu, mais le tramway roulera normalement

La compagnie qui gère les réseaux bus et tramway de la métropole de Tours annonce sur son site internet que le tram circulera normalement. En revanche, de nombreuses lignes de bus sont perturbés par des retards ou des annulations. Le détail des horaires est à retrouver ici . Notez aussi que la circulation des bus et tramway pourrait être perturbée temporairement pendant la manifestation dont le départ aura lieu à 10H, place de la Liberté.

Les prévisions de circulation sur le site filbleu.fr - ©Capture d'écran sur le site filbleu.fr

Des perturbations, aussi, sur plusieurs lignes des cars rémi qui sillonnent les zones rurales du département et s'occupent notamment des transports scolaires. Le détail des perturbations est à retrouver ici .

Un TGV et un TER sur trois en circulation