Indre-et-Loire : Trois entreprises condamnées pour démarchage agressif sur l'isolation à 1 euro

En France, en 2019, la DGCCRF, la répression des fraudes, a reçu plus de 55.000 réclamations de consommateurs. Près de 100.000 établissements et 15.000 sites internet ont été contrôlés.

La cible de la DGCCRF les "fraudeurs du quotidien"

En Indre et Loire ce sont 1191 contrôles qui ont été menés : 368 ont eu des suites "pédagogiques" (des explications plutôt que des sanctions) et 91 des suites répressives.

Laurence Deflesselle, la directrice départementale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes résume ce que sont les fraudeurs du quotidien : "c'est par exemple des abus de faiblesse dans les dépannages à domicile, des faux sites administratifs avec comme _irritant majeur, le démarchage abusif_, il y a également la souscription d'abonnements cachés".

Concernant la fameuses _"isolation à 1 euro", "un certain nombre d'opérateurs ont profité de l'aubaine que représentait pour eux ce dispositif gouvernemental pour pratiquer du démarchage agressif"explique Laurence Deflesselle "on a mené trois enquêtes importantes dans le département qui ont conduit à un montant d'amendes de 60 000 euros sur trois entreprises qui n'ont pas respecté le dispositif Bloctel*_"

Name and shame

Pour répondre à ces "fraudeurs du quotidiens", la DGCCRF a multiplié les contrôles en ciblant les donneurs d'ordre, triplé le montant des amendes et développé le "name and shame" : les entreprises sanctionnées voient leur nom et leur condamnation postées sur les réseaux sociaux et Internet plus généralement pour que les consommateurs soient pleinement informés de leurs pratiques.

L'application "Signal Conso", qui permet au consommateur d'alerter la répression des fraudes sur un problème dont il aurait été témoin, a été généralisée début 2020.

*Bloctel permet aux particuliers de s'inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage et donc de ne plus être démarchés par téléphone. Les numéros sont inscrits pour une durée de 3 ans renouvelables. Les entreprises contrevenantes peuvent se voir infliger une sanction pouvant aller jusqu'à 75 000 €.