Indre-et-Loire : La Croix Rouge se dote d'un camion pour livrer loin des villes de l'aide alimentaire aux plus démunis

Indre-et-Loire, France

La Croix Rouge d'Indre-et-Loire a reçu vendredi 12 juillet officiellement les clés d'un camion. Il s'agit de relancer l'opération "le p'tit panier" testée en 2017 en Touraine mais abandonnée. Avec ce camion (offert par la Fondation PSA), les bénévoles de l'association vont aller dans des communes rurales pour proposer une aide alimentaire aux personnes démunies. "Le p'tit panier" existe déjà dans 32 départements en France, celui d'Indre-et-Loire est donc la 33ème expérimentation.

Le camion est aménagé à l'intérieur, avec des produits alimentaires et d'hygiène

Le camion offert par la Fondation PSA coûte 42.000€. La Croix Rouge l'a aménagé à l'intérieur pour 3.000€ © Radio France - Xavier Louvel

Pour l'instant, le camion va desservir 6 communes du nord de l'agglomération tourangelle : Luynes, Saint-Etienne-de-Chigny, La Membrolle sur Choisille, Mettray, Fondettes et Saint-Cyr-sur-Loire. Les tournées auront lieu deux fois par mois, les mardis et mercredis, avec l'objectif d'aller plus au nord et de toucher plus de communes. "Pour l'heure, huit personnes s'occupent du camion et de la distribution" explique Clément Fournier de la Croix Rouge. La volonté de la Croix Rouge est d'étoffer l'équipe pour augmenter le nombre de tournées, et pourquoi arriver à une par jour. Déjà, une cinquantaine de personnes bénéficient de l'aide alimentaire via ce camion de la Croix Rouge. Elles ont été identifiés par les services sociaux des communes. "Il y a tous les profils" explique Claude Martin, le président de la Croix Rouge d'Indre-et-Loire. "Il y a des personnes âgées isolées, des étudiants, des mères avec enfants..."

La Croix Rouge veut aller au-delà des six communes qui bénéficient de ce dispositif. Elle a identifié trois zones d'Indre-et-Loire où il n'y a quasiment aucune association d'aide alimentaire : le nord du département, le Lochois et le sud-Touraine.