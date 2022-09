Indre-et-Loire : un candidat de Top Chef pour persuader des chômeurs de travailler dans les restaurants

Un job dating un peu spécial a été organisé lundi 5 septembre à Chinon avec huit demandeurs d'emploi venus montrer leurs talents en cuisine à Ambroise Voreux, chef de la Cabane à Matelot à Bréhémont, ancien candidat de l'émission Top Chef. Le but de cette rencontre organisée par Pôle Emploi : susciter des vocations de cuisiniers et décrocher une formation d'un an en CAP cuisine au Lycée Joseph Cugnot de Chinon.

Ces huit candidats ont réalisé une épreuve imposée par le chef tourangeau découvert par le grand public lors de l'émission Top Chef : "que ma médiatisation puisse servir à motiver des jeunes à se lancer dans le métier, j'y vais à fond la caisse ! Le secteur est complétement en crise de la faute des professionnels, de la formation, de la faute un peu à tout le monde, mais maintenant il faut arrêter de se lamenter et aller de l'avant et participer à ce genre d'évènement" explique Ambroise Voreux.

Opération séduction du chef Ambroise Voreux auprès de demandeurs d'emploi pour les inciter à rejoindre les métiers de la restauration

Cet été, les responsables du secteur restauration estimaient que 250.000 emplois n'étaient pas pourvus.

Faut-il faire appel à des "stars" pour trouver des serveurs ou des cuisiniers ?

Question à l'invité de France Bleu Touraine : le chef de la Liodière à Joué-lès-Tours Cyril Plateau et président de la Touraine Gourmande.

La Touraine Gourmande fêtera la gastronomie du Val de Loire le 24 septembre et une trentaine de chefs tourangeaux organiseront un dîner caritatif au Vinci à Tours le lundi 26 septembre au profit de l'association CANCEN "Cancérologie du Centre“, créé en 1993 pour aider les malades, les familles et la recherche. Toutes les informations sur ce dîner de bienfaisance : www.touraine-gourmande.fr