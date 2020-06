Indre-et-Loire : un fonds d'aide économique pour les petites entreprises de moins de vingt salariés

Comment donner un coup de pouce aux entreprises de la région Centre Val de Loire, en plus des différentes aides déjà apportées comme le Prêt garanti par l'Etat, le Fonds national de soutien, le fonds rebond? La région Centre-Val de Loire et les communautés de communes lancent les comités départementaux du "Fonds Renaissance". Une enveloppe de 12,7 millions d'euros est ouverte, pour aider jusqu'à un millier d'entreprises de la région. Il s'agit d'un prêt remboursable en trois ans de 5.000 à 20.000 €, pour des entreprises de moins de vingt salariés. 120 demandes d'aides, dont une quarantaine en Indre-et-Loire, ont déjà été déposées.

Il faut tout faire pour passer ce cap difficile. François Bonneau, le président de la région Centre-Val de Loire

La région Centre-Val de Loire aspire à répondre le plus rapidement possible aux entreprises candidates, dans la mesure du possible sous deux jours. C'est la raison pour laquelle des réunions départementales se tiendront très régulièrement, parfois tous les quinze jours quand le nombre de dossiers sera suffisant. Les dossiers pourront être déposés jusqu'en décembre, pour des remboursements en 2021, 2022, et 2023. Les petites entreprises dans l'artisanat, le commerce, l'hôtellerie, la restauration, le tourisme peuvent y prétendre, pour aider à leur "redémarrage". Ce fonds d'aide exceptionnel est constitué grâce à plusieurs canaux.nce. La Banque des Territoires et la région Centre-Val de Loire apportent chacune 4,75 millions d'euros. Les communautés de communes et la Métropole de Tours donnent quant à elles un soutien à hauteur de 1€ par habitant.