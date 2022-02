Indre-et-Loire : un taux de fréquentation record pour des vacances de février dans les gîtes de France

Après une très bonne année 2021, les 660 gites de France et chambres d'hôtes d'Indre-et-Loire vivent aussi un début d'année 2022 très encourageant. Plus d'un tiers des hébergements affichent complet, durant les vacances de février, en Touraine. C'est du jamais vu.

Plus d'un tiers des gîtes d'Indre-et-Loire est occupé pendant ces vacances de février. C'est du jamais vu pour ces congès qui sont traditionnellement plus propices aux vacances à la montagne.

Les vacanciers sont nettement plus nombreux que d'habitude à avoir choisi l'Indre-et-Loire comme destination pendant les congés de février. Les 660 gîtes et chambres et d'hôtes de Touraine sont loin d'afficher complet, mais le taux de remplissage est tout de même bien plus haut que d'habitude à cette période de l'année.

36% des gîtes et chambres d'hôtes de notre département sont occupés. C'est 10 points de plus qu'en février 2020 et deux fois plus qu'en 2019 - Catherine Benneton, responsable marketing des Gîtes de France en Touraine

Actuellement, 36% des gites et chambres d'hôtes de notre département sont occupés. C'est 10 points de plus qu'en février 2020. C'est même deux fois plus qu'en 2019, dernières vacances de février avant le Covid. Sans montagne, ni neige, la Touraine attire cet hiver les français qui ont besoin de s'aérer, mais refusent de s'agglutiner. Ceux qui préfèrent les ballades à la campagne plutôt que les téléphériques bondés.

Les vacanciers de février viennent principalement de trois régions : l'Ile de France, le Nord et le Grand-Ouest. Cette fréquentation record pour un mois de février arrive après une année 2021 déjà excellente, avec un volume de réservation en hausse de 8% par rapport à 2019, qui avait déjà été une très bonne année