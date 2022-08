"C'était un rêve", un petit village de 500 habitants en Indre-et-Loire reconstruit son centre-ville

"Quand on parlait de Courcelles-de-Touraine, personne ne connaissait" se rappelle le maire de la commune d'Indre-et-Loire, Philippe Adet. "On voulait absolument changer ça." En 2017, la municipalité se lance donc dans la recherche de subventions. Deux ans sont nécessaires pour construire les dossiers, trois ans pour faire la grosse partie des travaux jusqu'à l'inauguration le 2 juillet 2022.

C'était une commune qui n'existait pas, quand on parlait de Courcelles-de-Touraine personne ne connaissait. Mais quand on parle du lac d'Hommes, tout le monde connait et pourtant c'est seulement à sept kilomètres d'ici - Philippe Adet, maire de Courcelles-de-Touraine