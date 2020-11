Indre-et-Loire : l'ADMR crée une académie de formation pour les aides à domicile en Touraine

Elles sont en première ligne de la crise sanitaire chez les personnes âgées, les aides à domicile sont 1200 en Touraine. Pourtant on manque d'aide à domicile partout car il y a une vraie crise du recrutement et de la vocation. C'est pourquoi en Indre-et-Loire, l'ADMR (association d'aide à domicile en milieu rural) vient de créer sa propre académie de formation à Loches.

Une formation de 6 mois diplômante

Cette académie accueille ce mardi 10 novembre ses premiers stagiaires. Elles sont 10, toutes des femmes. Pendant 6 mois elle vont apprendre le métier d'aide à domicile et cette formation sera validée par un diplôme reconnu par l'Etat. Ces 6 mois de formation se feront en alternance, deux jours d'apprentissage théorique par semaine à la maison familiale rurale de Loches, 3 jours de pratique aux côtés d'une aide à domicile confirmée. A l'issue de cette formation, un titre professionnel d'ADVF, assistant de vie aux familles, sera délivré, puis dans les deux ans qui suivent, un diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social.

Des stagiaires au plus près des territoires

C'est parce qu'elle était désespérée de ne pas trouver d'aides à domicile qualifiées et motivées en Indre et Loire que l'ADMR a décidé de les former elle-même en finançant la formation, avec l'aide de l'Etat, au sein d'une académie spécialement créée. "Une formation souple au plus près des territoires" dit Laure Blanc, la directrice de l'ADMR. Les 10 premières stagiaires viennent de Montrésor, Ligueil, Le Grand Pressigny, Descartes, Yzeure-sur-Creuse et Loches. La majorité d'entre elles est actuellement en recherche d'emploi. A l'issue de leur formation à l'académie qui durera 3 mois de plus que la formation habituelle, elles seront toutes embauchées en CDI.