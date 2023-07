Indre-et-Loire : une cagnotte ouverte pour aider l'association venu en aide aux chats abandonnés

Une cagnotte ouverte pour les rescapés du Val d'Amboise. Après plusieurs semaines d'abandons dans un appartement, 19 chats ont été récupérés par une refuge la semaine dernière. La propriétaire, absente, avait laissé une vingtaine de chats seuls dans son appartement HLM à Pocé-sur-Cisse en laissant les fenêtres ouvertes. Le voisinage, alerté par les odeurs, s'était donc occupé comme il le pouvait de ces félins. Jeudi dernier, le 27 juillet, le bailleur Val Touraine Habitat a ouvert la porte de l'appartement pour qu'une association Le chat provincial 37 puisse récupérer les chats.

Dominique est la "nounou" de cette association, le refuge sanctuaire, c'est chez elle. Elle a raconté à France Bleu Touraine comment ces 19 chats, 15 adultes et 4 chatons ont été pris en charge et la difficulté de les recueillir en cette période estivale. "On peut toujours pousser les murs. Jusqu'à une certaine limite, bien évidemment. Mais l'idée, c'est qu'il faut tout réorganiser pour pouvoir faire de la place et les accueillir dans des bonnes conditions sanitaires. Puisqu'on ne peut pas mélanger des chats qui ne sont pas vaccinés et qui sont hyper parasités. Ils sont mis dans des locaux dits de quarantaine, dans des boxes avant le passage vétérinaire. Ils ont été déparasités tout de suite avec une pipette magique a leur arrivée, ce qui n'était pas du luxe."

Une période charnière pour les associations

D'autant que pendant cette période estivale, le nombre d'abandons se multiplie. L'association est donc obligé de prioriser les demandes et de faire, parfois, attendre un peu d'autres chats. "Il faut passer ce cap très difficile du mois de juillet. Mais là, on est dans une période charnière, très très très difficile. Parce que là, il va falloir palier, attendre un peu pour qu'on puisse à nouveau pousser les murs. Ça s'équilibre beaucoup plus entre les arrivées et les départs après le 15 août."

Accueillir 19 chats supplémentaires en cette période compliquée à un coût d'autant plus important pour cette association. Une cagnotte a été mise en place pour aider le refuge . Un refuge qui compte habituellement entre 65 et 70 chats. L'été, ils sont beaucoup plus à atterrir dans le refuge, en attendant de trouver une nouvelle famille.