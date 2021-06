Indre-et-Loire : une dizaine de restaurateurs feraient face à des refus des banques de report de crédit

L'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie en Indre-et-Loire (UMIH) estime qu'environ 20 à 30% des restaurateurs sont ou seront au fil des mois en cessation d'activité. En cause, la fragilité financière de leur établissement et le refus des banques de leur accorder un report de leurs crédits.

En France, près de 1 000 restaurateurs feraient face à ces refus, une dizaine pour le moment en Touraine. C'est le résultat du nombre de dossiers qui ont été remontés à la Fédération Bancaire Française par les organisations professionnelles du secteur.

Les établissements ouverts il y a moins de trois ans sont les plus touchés

Si certains établissements bancaires refusent à leurs clients de reporter le remboursement de leur crédit dit de "création" c'est en raison d'une trésorerie trop faible explique Pascal Blaszcyyk l'un des administrateurs de l'UMIH 37 : "Nous avions réussi à avoir un sursis de six mois par Bercy qui avait demandé aux banques de surseoir, après c'était du traitement au cas par cas. Malheureusement il y a des banques qui n'ont pas été fair-play avec les jeunes installés, c'est à dire ceux en dessous de trois ans pour qui c'est compliqué de tenir avec peu de trésorerie".

Il y en a qui ont mis la clé sous la porte

Selon Pascal Blaszczyk ces établissements en difficulté sont aussi bien à Tours qu'en milieu rural. "Je connais des gens avec des crédits de 34 000 et 80 000 euros qui n'ont pas réussi à rembourser. En général ce sont des sommes en dessous de 100 000 euros".