Indre-et-Loire : Une grève dans les écoles très suivie le 19 mars

Une manifestation est programmée dans les rues de Tours ce 19 mars. C'est une journée d'action nationale à l'appel de la CGT, FO, la FSU et Solidaires. Le mouvement va surtout impacter les écoles primaires et maternelles.

Indre-et-Loire, France

Ce mardi 19 mars est une journée de grève appelée par plusieurs syndicats (CGT, FO, FSU et Solidaires). Les revendications portent essentiellement sur le pouvoir d'achat : hausse immédiate de Smic, valorisation du point d'indice, réindexation des salaires sur le coût de la vie. Les syndicats dénoncent aussi la réforme de la fonction publique. Le mouvement va être surtout largement suivi dans les écoles d'Indre-et-Loire. Le principal syndicat d'enseignants du premier degré du département a fait ses propres calculs, avec une consultation auprès de 150 écoles maternelles et primaires (150 sur 410 en Indre-et-Loire) et le résultat est très net. 72% des enseignants s'annoncent en grève, soit déjà plus de 800 professeurs des écoles.

Le mouvement va être largement suivi. Le secrétaire départemental du Snuipp 37

Le syndicat annonce déjà au moins 75 écoles totalement fermées, mais les familles ne sont pas logées à la même enseigne. A Saint-Cyr-sur-Loire par exemple, tous les enseignants du groupe scolaire Engerand sont en grève. Les portes restent ouvertes pour les 260 enfants avec un accueil assuré dans l'établissement par la mairie, avec la cantine. D'autres communes pourront assurer l'accueil, en revanche, sans cantine. Il y a aussi les communes qui ferment complètement l'école comme Sonzay, charge aux parents des 130 élèves de trouver une solution. Pour Tours, 14 écoles sur les 58 de la ville sont fermées, 23 autres sont impactées par la grève précise la mairie. Le service Education a mis en place un ramassage des enfants à trois points de la ville, pour les emmener en bus au centre de loisirs de la Charpraie entre 8h30 et 16h30.

Impact de la grève très limité à la SNCF

Le mouvement de grève de ce mardi va légèrement impacter le trafic SNCF. Un aller-retour Tours-Orléans est annulé au cours de la journée, tout comme une liaison Blois-Tours de la mi-journée (13h52), et un aller-retour Tours-Bléré de milieu de journée également.

Défilé à Tours à partir de 14h30

Dans le cadre de cette journée de mobilisation, un rassemblement est prévu à 14h30 place Anatole France à Tours. Le cortège passera ensuite par la rue des Tanneurs, la place des Halles, le boulevard Béranger, la place Jean Jaurès, le boulevard Heurteloup et la place du Général Leclerc.