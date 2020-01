Indre-et-Loire : une grève longue mais une mobilisation intacte contre la réforme des retraites

Amboise, France

Les syndicats appellent à une nouvelle journée de mobilisation unitaire ce vendredi 24 janvier. C'est la septième depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites. La grève a elle dépassé les 50 jours pour certains. Malgré la fatigue et les difficultés de cette protestation, les opposants restent motivés. Nicolas est professeur des écoles à Amboise, il a participé à toutes les journées d'action. La fin du mois devient compliquée. "A 90 € la manif, c'est dur", explique-t-il. À chaque journée de grève, c'est la somme qu'il perd. "On a fait un Noël, on n'avait pas de dinde aux marrons, on a mangé du riz, on est content de le faire", assure Nicolas, qui ne veut absolument pas de la retraite à points et de la vision de la société du gouvernement.

Pour continuer à protester contre la réforme des retraites les syndicats innovent. Pour venir manifester à Tours depuis Amboise ce vendredi 24 janvier, Jacky Chauvière syndicaliste Force ouvrière chez Mécachrome organise le trajet : "on fait des rassemblements devant l'usine et du co-voiturage". Plus largement cherche aussi de nouvelle manière de mobiliser les salariés. Il imagine aller tracter dans les zones commerciales pour s'adresser plus aux personnes qui travaillent dans le privé et pour qui la grève peut être plus difficile. Dans les nouvelles formes de mobilisation, il a participé à la retraite aux flambeaux à l'appel de l'intersyndicale, jeudi 23 janvier au soir. Il a profité des vœux du député En Marche, Daniel Labaronne, au théâtre Beaumarchais d'Amboise, au même moment, pour manifester devant. Il affirme qu'à chaque événement public d'un élu qui soutient la réforme des retraites, il y aura devant une action de Force Ouvrière et de la CGT. En tout cas, pour les manifestants, si les cortèges sont moins denses, c'est surtout à cause de la longueur de la grève et non grâce à une adhésion au projet du gouvernement.