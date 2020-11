Indre-et-Loire : "une jauge de 8 m2 par client, c'est un peu exagéré" explique le syndicat de la coiffure

Le nouveau protocole sanitaire a été dévoilé aux commerçants ce vendredi à Bercy. Il prévoit une jauge de 8m2 par client dans les boutiques et salons de coiffure. Une contrainte pas simple à gérer pour les commerçants d'Indre-et-Loire, déjà très fragilisés.

Les commerces non-essentiels sont donc fixés sur les conditions de réouverture pour le prochain déconfinement, dont la date sera précisée mardi par Emmanuel Macron lors de son interbvention télévisée. Le nouveau protocole leur a été présenté ce vendredi matin à Bercy. Il prévoit de diviser par deux le nombre de personnes présentes en magasin. La jauge sera désormais d'une personne pour 8 m2, contre 4m2 avant le reconfinement. Aucun sens de circulation ne sera obligatoire dans les enseignes, mais le gel hydoalcoolique sera obligatoire.

La règle des 8 m2 par client, ça fait sourire parce qu'il y a des boutiques qui ne sont pas très grandes

Les commerçants, qui espèrent surtout une date de réouverture rapide, expliquent qu'ils se disent prêts à mettre en place le plus rapidement possible ce nouveau protocole. Pour Sylvain Debeure, président départemental de la fédération des unions commerciales en Indre-et-Loire, "cette règle des 8m2 par client, ce n'est pas facile à mettre en place dans les petites enseignes, mais les commerçants faisaient déjà très attention au nombre de clients dans leur boutique. Cela va créer des files d'attente devant les commerçants et il faudra être patient".

C'est un peu exagéré 8 m2 - La Président du syndicat de la coiffure d'Indre-et-Loire

Pour les salons de coiffure d'Indre-et-Loire (ils sont entre 380 et 400), mettre en place ce protocole ne va pas être simple, surtout dans un contexte de fragilité économique. Géraldine Ferteux est la présidente du syndicat de la coiffure en Indre-et-Loire. Elle explique que les coiffeurs ont perdu 8 semaines au printemps, puis 4 semaines cet automne. "Avec cette nouvelle jauge, cela va entraîner une perte de chiffre d'affaires pour les petits salons déjà très fragilisés. On avait déjà du mal à s'en sortir avec une jauge à 4m2 par client, mais là ! C'est un peu exagéré. Je pense que ça va faire de vrais drames humains dans certains cas".