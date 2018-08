Indre-et-Loire, France

L'association qui organise cette "journée des oubliés des vacances" emmène cette année les enfants qui ont peu de moyens au Zoo forestier de la Haute Touche au Parc naturel de Brenne, dans l'Indre. 400 enfants de l'Indre-et-Loire entre 6 et 11 ans bénéficient du tarif réduit de 8 euros.

Ne pas partir en vacances peut parfois être facteur d'exclusion sociale. Pour la famille de Maddie, le secours populaire offre une vraie opportunité de vivre des choses l'été comme les autres enfants. Diana et Dania, 7 et 8 ans participeront à la sortie zoo de ce jeudi et elles ne cachent plus leur impatience et leur joie à leur maman, Maddie : "Tous les jours elles m'ont demandée quand est-ce qu'elles y allaient".

Dès qu'elles ont su qu'elles allaient au zoo, les cris de joie se sont fait entendre "je vais voir des guépards ! Ce sont mes animaux préférés. Je vais voir des loups... ils vont me manger ?! Et des kangourous !" s'exclament les deux sœurs.

Elles apprennent ce que sont les lémuriens, "Ça va nous approcher aussi ?" demande Dania tandis que Diana avoue être "très contente".

Goûter aux vacances malgré de faibles moyens

Cette sortie est un moyen de découvrir des choses différentes, impossibles à faire en temps normal. Maddie, la maman, confie que ce genre de sorties est hors budget.

Je travaille très peu donc j'ai un petit salaire et avec 3 enfants en bas âge c'est très compliqué. Le budget est calculé au centime près, le zoo c'est inconcevable. Donc grâce au secours populaire on peut partir en vacances, on peut avoir des aides, pour emmener nos enfants au zoo. Qu'ils voient autre chose que du bitume !"

"Les vacances sont un droit"

Fanny Langlade est directrice adjointe du secours populaire en Indre-et-Loire et lutte contre l'exclusion sociale que peut vivre un enfant qui ne part pas en vacances. Pour elle, "les vacances sont un droit, ce n'est pas du luxe." Elle ajoute que ne pas partir en vacances "est une discrimination, c'est une exclusion sociale et le secours populaire lutte contre ces choses là."

Quand ils ne connaissent pas les vacances, ils ne savent pas qu'en avoir c'est génial. Simplement, il y a la fameuse question au mois de septembre à l'école qui dit qu'est-ce que vous avez fait pendant vos vacances. Quand on est restés à la maison, même si on est restés avec les copains, qu'on est allés à la piscine ou au parc, ça ne change du quotidien hors vacances estivales. Les vacances ça permet de grandir, car on apprend à s'adapter, on apprend de nouvelles choses parce qu'on pratique de nouvelles activités."

Grâce au programme vacances du Secours populaire, Diana et Dania ont pu aussi découvrir le Zoo de Beauval, et le Portugal.