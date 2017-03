Indre-et-Loire : une maison géante pour sensibiliser aux risques infantiles

Une journée pour déambuler dans une maison géante comme si vous aviez 2 ans ! Près de 400 personnes ont tenté l'expérience ce samedi à Rouziers-de-Touraine à l'occasion d'une journée de prévention des risques infantiles organisée par la Mutualité française.

Une chaise géante de laquelle on peut facilement glisser, un coin de table qui vous arrive au niveau du front, une cuvette de toilettes dans laquelle on peut se coincer la tête... En se mettant dans la peau d'un enfant de 2 ans, tout paraît bien impressionnant et bien dangereux : "C'est très bizarre, on est obligé d'escalader la chaise !", "La bouteille est tellement lourde que je ne peux pas la porter, et l'assiette est immense !".

Les parents peuvent se mettre dans la peau de leur jeune enfant. © Radio France - Adèle Bossard

Et même si les parents sont déjà sensibilisés, rien de tel qu'une réelle mise en situation selon Claire Lerouzic, chargée de mission à la Mutualité Française Centre : "Une des premières causes de mortalité des jeunes enfants, c'est les accidents domestiques. La maison est l'endroit où on se sent en sécurité mais finalement c'est là que se produisent beaucoup d'accidents. Et c'est très intéressant ici de prendre la mesure car on se rend pas compte, du haut de nos 1m70 ou 1m80 ! On a l'habitude, on connait bien mais les enfants, eux, découvrent : ils marchent, ils se déplacent, ils grimpent partout, sans conscience du danger qui les entoure, et surtout ils sont attirés par ce qui est dangereux !"

Cette journée est aussi, évidemment, l'occasion de donner quelques clés aux parents : bien attacher son enfant dans la chaise haute, rester à côté de lui quand il va aux toilettes avec un rehausseur, tourner la queue de la casserole pour qu'elle ne dépasse pas de la gazinière...