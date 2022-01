Indre-et-Loire : une semaine pour inciter ceux qui veulent créer leur micro-entreprise à se lancer

Tout plaquer pour monter sa propre entreprise. Un bar avec des amis ou un atelier de création pour les plus manuels... Plus facile à dire qu'à faire. Pour permettre à ceux qui veulent se lancer, l'ADIE (association pour le droit à l'initiative économique) organise à partir de ce lundi 31 janvier, "la semaine pour créer sa boite en Centre-Val de Loire." Avec des ateliers et des vidéoconférences, elle donne les clés pour les entrepreneurs de demain.

Son crédo : donner accès à l'entreprenariat à ceux à dont les banques n'accordent pas de prêts. "L'un des freins les plus importants, c'est l'accès au financement et cela empêche un certain nombre d'entrepreneurs d'aller plus loin", explique Céline Constantin, directrice territoriale de l'ADIE en Centre-Val de Loire et invitée de France Bleu Touraine, ce lundi.

56% des entrepreneurs financés par l'ADIE sont aux minimas sociaux

L'association peut accorder des microcrédits allant jusqu'à 10.000 euros avec un taux d'intérêt de 7,45%. "On regarde les trois derniers relevés de compte, on demande de venir avec un garant pour la moitié du crédit, poursuit Céline Constantin. Et après, nos conseillers vont passer énormément de temps en entretien pour comprendre la personne et son projet. Dans 65% des cas, on accorde le crédit. Sinon, notre posture, c'est plutôt de ne pas donner un non catégorique mais de revenir plus tard et de travailler ensemble pour rendre possible le projet de création d'entreprise."

En 2021, en Indre-et-Loire, 207 personnes ont été financées par l'ADIE, dont 155 pour des projets professionnels indépendants. "Notre particularité, c'est que 56% des gens que l'on accompagne et que l'on finance sont aux minimas sociaux, ce qui explique pourquoi ils n'obtiennent pas de prêts, alors que la moyenne nationale est de 8%. On a des personnes qui ont une passion depuis qu'ils sont tout petits mais ils n'avaient jamais osé se lancer. Ils n'ont pas de finances, pas d'épargne, pas de réseau et pas de diplôme donc ils se disent : "Ce n'est pas pour moi l'entreprenariat." Donc, on est là pour déconstruire tous ces freins à l'entreprenariat et dire que c'est possible. On a plein d'exemples."

Céline Constantin assure que 84% des entreprises sont encore en activité deux à trois ans après le financement de l'ADIE.