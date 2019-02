Indre-et-Loire : Val Touraine Habitat fragilisé par l'Etat

Indre-et-Loire, France

Le premier bailleur social d'Indre-et-Loire, Val Touraine Habitat, ne décolère pas contre l'Etat. Il annonce une perte budgétaire de 5 millions 600.000 euros en 2019 à cause de la baisse des loyers rendue obligatoire par la loi de finances 2018 pour compenser la réduction de l'APL. Si cette baisse se poursuit en 2020, ce sera cette fois une perte de 9 millions d'euros. Val Touraine Habitat va donc construire 50 logements neufs de moins et en réhabiliter une centaine de moins par rapport à 2018.

Le directeur général de Val Touraine Habitat Jean-Luc Triollet, et son président qui n'est autre que le président du Conseil Départemental, Jean-Gérard Paumier, expliquent que les organismes HLM ont eu l'obligation de baisser les loyers. On s'est conformé à la loi, mais du coup on a une perte financière. Il y a eu des mesures de compensations et VTH a allongé une partie de sa dette sur 10 ans. On a renégocié des emprunts, limiter la masse salariale. Mais on ne peut plus aller au delà de ces mesures.

Val Touraine Habitat représente 8% de la population du département en terme de logements

L'organisme HLM va porter son effort sur le maintien à domicile des personnes âgées en adaptant 300 logements au vieillissement et au handicap. Il va porter aussi ses efforts sur la construction de 400 logements économes en énergie. Val Touraine Habitat, ce sont près de 2.000 nouveaux locataires chaque année sur un total de 46.000 ce qui représente près de 8% de la population du département.