Indre-et-Loire : week-end de collecte pour les Restos du cœur

1 500 bénévoles, 125 supermarchés sur toute l'Indre-et-Loire, la grande collecte des Restos du Cœur est lancée ce vendredi 8 mars pour trois matins jusqu'au dimanche 10 mars.

L'année passée ce sont 127 tonnes de denrées qui ont été récoltées sur tout le département. Et les Restos du Xœur espèrent recevoir autant de dons cette année ! Cela représente 150 000 repas en Indre-et-Loire, soit l'équivalent d'1 mois de distribution.

Les Restos ont besoin de produits alimentaires comme du lait, des pâtes, de l'huile mais aussi des produits pour bébés comme des couches ou des lingettes. Les Restos ont aussi besoin de produits du quotidien comme du déodorant, des brosses à dent ou encore des produits d'entretien. Toutes ces denrées pourront aider les 6 550 bénéficiaires tourangeaux jusqu'à l'été, cela représente 15% de l'aide alimentaire proposée par l'association sur l'année comme le raconte Michel Flamé, Président des Restos en Indre-et-Loire.

"Les donateurs en Indre-et-Loire sont des donateurs généreux. Mais on sait que pour tout le monde la vie est un petit peu plus difficile, le pouvoir d'achat a été réduit pour tout le monde, donc si on fait autant on est très contents. Je suis confiant quant à la générosité des gens de l'Indre-et-Loire. Je dirais comme Coluche l'a dit, on compte sur vous."